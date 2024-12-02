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(14 минут назад)
Активиста ПНФА оштрафован и отпущен

Активиста ПНФА оштрафован и отпущен

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Активист ПНФА оштрафован и отпущен

Задержанный 29 ноября активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эмин Аббасов был освобожден на следующий день после того, как был оштрафован на 50 манатов. Об этом сообщил Turan зампред ПНФА Аяз Магеррамли.

Эмин Аббасов был задержан 29 ноября, когда фотографировал другого активиста Натига Аббасова, арестованного в административном порядке на 25 суток.

Днем ранее активист Хатаинской районной организации Малик Бабаев был арестован на 15 суток.  Все трое являются членами Хатаинской районной организации ПНФА.

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