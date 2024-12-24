Алиев и Эрдоган согласовали совместные усилия по восстановлению Сирии
Алиев и Эрдоган согласовали совместные усилия по восстановлению Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил 24 декабря главе Азербайджана Ильхаму Алиеву и поздравил его с днем рождения.
Как сообщает сайт азербайджанского президента, Эрдоган также поздравил Алиева с избранием Азербайджана членом Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8).
Алиев, со своей стороны, выразил признательность Турции за поддержку Азербайджана в этом вопросе.
В ходе беседы был обсужден процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и вопросы региональной безопасности.
«С удовлетворением были отмечены позитивные подвижки в Сирии после падения режима Асада, согласованы совместные усилия по социально-экономическому развитию этой страны».
Лидеры Азербайджана и Турции выразили уверенность, что отношения дружбы, братства и стратегического союзничества между двумя странами будут и впредь успешно развиваться во всех сферах, провели о перспективах сотрудничества и дальнейших контактах, отмечено в сообщении.
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