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(3 минуты назад)
Алиев и Эрдоган согласовали совместные усилия по восстановлению  Сирии

Алиев и Эрдоган согласовали совместные усилия по восстановлению  Сирии

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Алиев и Эрдоган согласовали совместные усилия по восстановлению  Сирии

Президент Турции  Реджеп Тайип Эрдоган позвонил 24 декабря главе Азербайджана Ильхаму Алиеву и поздравил его с днем рождения.

Как сообщает сайт азербайджанского президента, Эрдоган также поздравил Алиева с избранием Азербайджана членом Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8).

Алиев, со своей стороны, выразил признательность Турции за поддержку Азербайджана в этом вопросе.

В ходе беседы был обсужден процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и вопросы региональной безопасности.

«С удовлетворением были отмечены позитивные подвижки в Сирии после падения режима Асада, согласованы совместные усилия по социально-экономическому развитию этой страны».

Лидеры Азербайджана и Турции выразили уверенность, что отношения дружбы, братства и стратегического союзничества между двумя  странами будут и впредь успешно развиваться во всех сферах, провели о перспективах сотрудничества и дальнейших контактах, отмечено в сообщении.

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