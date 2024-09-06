Алиев и Мелони обсудили стратегические отношения Баку и Рима

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы правительства Италии Джорджи Мелони подтвердили стратегический характер партнерства между двумя странами. Об этом написала Мелони в социальной сети X.

По ее словам, стороны выразили «готовность продолжать углублять сотрудничество во всех секторах интересов, начиная с энергетики, в том числе в свете председательства Азербайджана на следующей (климатической конференции) COP29, которая пройдет в Баку в ноябре».

«Я также хотела подтвердить приверженность Италии стабильности и процветанию Кавказского региона и поддержку нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией с целью достижения прочного мира, подчеркнув, что роль Евросоюза является неотъемлемой частью этого процесса», - продолжила Мелони.

На ее взгляд, сотрудничество с ЕС может открыть новые возможности для всего региона.

«Встреча также позволила провести углубленное обсуждение основных тем международной повестки дня и проверить общую синергию в рамках Плана Маттеи. По итогам встречи ENI и SOCAR подписали три меморандума о взаимопонимании в сферах энергетической безопасности, сокращения выбросов парниковых газов и цепочки производства биотоплива», - отметила Мелони.

План Маттеи предполагает странам Африки программу помощи

План назван в честь Энрико Маттеи (основателя Eni), который в 1950-х годах выступал за то, чтобы Италия оказывала правительствам Северной Африки поддержку в развитии экономики и освоении природных ресурсов.

Отметим, что президент Азербайджана встретился также с главным исполнительным директором итальянской компании Eni S.P.A Клаудио Дескальци.

В присутствии Алиева и Мелони были подписаны три документа:

“Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики, Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики и компанией Eni S.P.A Итальянской Республики в области биотоплива и биосырья»;

“Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики и компанией Eni S.P.A Итальянской Республики по нефтегазовым проектам в сфере добычи и мидстрима с целью обеспечения безопасности энергопоставок»;

“Меморандумом о взаимопонимании между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики и компанией Eni S.P.A Итальянской Республики в сфере энергетического перехода и сокращения выбросов парниковых газов».

Отметим, что из Рима глава государства вместе с супругой Мехрибан Алиевой прибыли в Милан. В социальных сетях распространены видеокадры пребывания Алиева у озера Комо.