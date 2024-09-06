Алиев и Мелони обсудили стратегические отношения Баку и Рима
Алиев и Мелони обсудили стратегические отношения Баку и Рима
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы правительства Италии Джорджи Мелони подтвердили стратегический характер партнерства между двумя странами. Об этом написала Мелони в социальной сети X.
По ее словам, стороны выразили «готовность продолжать углублять сотрудничество во всех секторах интересов, начиная с энергетики, в том числе в свете председательства Азербайджана на следующей (климатической конференции) COP29, которая пройдет в Баку в ноябре».
«Я также хотела подтвердить приверженность Италии стабильности и процветанию Кавказского региона и поддержку нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией с целью достижения прочного мира, подчеркнув, что роль Евросоюза является неотъемлемой частью этого процесса», - продолжила Мелони.
На ее взгляд, сотрудничество с ЕС может открыть новые возможности для всего региона.
«Встреча также позволила провести углубленное обсуждение основных тем международной повестки дня и проверить общую синергию в рамках Плана Маттеи. По итогам встречи ENI и SOCAR подписали три меморандума о взаимопонимании в сферах энергетической безопасности, сокращения выбросов парниковых газов и цепочки производства биотоплива», - отметила Мелони.
План Маттеи предполагает странам Африки программу помощи
План назван в честь Энрико Маттеи (основателя Eni), который в 1950-х годах выступал за то, чтобы Италия оказывала правительствам Северной Африки поддержку в развитии экономики и освоении природных ресурсов.
Отметим, что президент Азербайджана встретился также с главным исполнительным директором итальянской компании Eni S.P.A Клаудио Дескальци.
В присутствии Алиева и Мелони были подписаны три документа:
“Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики, Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики и компанией Eni S.P.A Итальянской Республики в области биотоплива и биосырья»;
“Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики и компанией Eni S.P.A Итальянской Республики по нефтегазовым проектам в сфере добычи и мидстрима с целью обеспечения безопасности энергопоставок»;
“Меморандумом о взаимопонимании между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики и компанией Eni S.P.A Итальянской Республики в сфере энергетического перехода и сокращения выбросов парниковых газов».
Отметим, что из Рима глава государства вместе с супругой Мехрибан Алиевой прибыли в Милан. В социальных сетях распространены видеокадры пребывания Алиева у озера Комо.
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