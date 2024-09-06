США вводят новые санкции против главного российского проекта  продажи сжиженного газа

Соединенные Штаты в четверг объявили о новых санкциях в отношении двух судов и двух организаций, связанных с российским проектом Arctic LNG 2, чтобы заблокировать экспорт российского сжиженного газа из Арктики, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

«В ответ на продолжающуюся агрессивную войну России против Украины США вводят дополнительные санкции против тех, кто поддерживает военные усилия России и пытается расширить ее глобальное энергетическое влияние», — заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Это еще один удар по Кремлю, создавшему теневой танкерный флот для транспортировки природного газа, аналогичный тому, который использовал для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Так, суда Mulan и New Energy добавлены в санкционный список США, вслед за 7 другими судами, включенными в санкции несколько недель назад. По данным Госдепартамента, индийские компании Gotik Shipping Co. и Plio Energy Cargo Shipping Opc также попали под санкции.

«Правительство США продолжит оперативное реагирование на попытки ввести в эксплуатацию санкционированный проект Arctic LNG 2 или иным образом расширить энергетические возможности России. Работая вместе с нашими партнерами по G7 и другими союзниками, мы будем твердо противостоять эксплуатации Россией своих энергетических ресурсов в политических целях», — отметил Миллер.