В четверг Белый дом дал резкий ответ президенту России Владимиру Путину, призвав не вмешиваться в президентские выборы в США.

«Путину следует прекратить говорить о наших выборах, и точка... Единственный народ, который должен определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов, — это американский народ», — заявил журналистам Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

Кирби ответил на последнее заявление Путина во время Восточного экономического форума, где он, сказал, что хочет, чтобы Камала Харрис победила на следующих президентских выборах, потому что у нее «экспрессивный и заразительный смех».

«Мы были бы очень признательны, если бы г-н Путин, А, прекратил говорить о наших выборах и прекратил вмешиваться в них», — ответил Кирби.