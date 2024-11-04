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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Amnesty İnternational o COP29 и правах  человека в Азербайджане

В канун проведения в Баку климатической конференции ООН COP29 правозащитная организация Amnesty İnternational  опубликовала отчет о состоянии прав человека в Азербайджане и свои рекомендации участникам конференции.

«В Азербайджане тревожная ситуация с правами человека, с давними ограничениями прав на свободу слова, объединений и собраний. Мирные протесты, в том числе проводимые экологическими группами, регулярно подвергаются жестокому подавлению, и, по данным местных НПО, более 300 человек в настоящее время находятся в тюрьме по политически мотивированным обвинениям. 

Работа независимых СМИ в Азербайджане серьезно затруднена драконовскими законами и постоянной угрозой мести за любую реальную или предполагаемую критику властей. Большинство независимых СМИ были раздавлены, как и гражданское общество. Пытки и другие виды жестокого обращения широко распространены в Азербайджане, а безнаказанность укоренилась», - говорится в отчете.

С момента предоставления Азербайджану председательства в COP29 позитивных изменений не произошло. «На самом деле, тяжелая ситуация с правами человека в Азербайджане ухудшалась с декабря 2023 года.

Власти утверждают, что они обеспечивают возможность того, "чтобы голоса всех были услышаны» на саммите, но в этом году они преследовали более десятка активистов и журналистов и заставили замолчать ключевых лиц, выступающих с критикой».

В частности, власти арестовали правозащитника Анара Мамедли по надуманным обвинениям в «контрабанде».  В тюрьме ему отказали в адекватном медицинском лечении, и ему грозит длительный срок заключения.

Крайне важно, чтобы гражданское общество могло участвовать в переговорах по климату. «Однако участие гражданского общества самого Азербайджана будет крайне ограниченным». Угрозы и преследования вынудили многих местных активистов покинуть страну, а другие задерживаются по политически мотивированным обвинениям. Немногие оставшиеся независимые голоса рискуют подвергнуться преследованию если осмелятся высказать какую-либо критику во время COP29.

Вакуум, образовавшийся в результате подавления групп гражданского общества, частично заполнен организациями, известными как GONGO (правительственные неправительственные организации). «Эти поддерживаемые государством группы не предоставляют  независимых точек зрения, а их присутствие позволяет властям Азербайджана создавать ложную картину уважения к свободе слова и объединений».

Ископаемое топливо составляет около половины экономики Азербайджана и большую часть его экспортных доходов. Однако страна должна внести свой вклад в отказ от ископаемого топлива. Но ранее президент Алиев объявил о планах по расширению добычи газа, которые совершенно несовместимы с обязательствами Азербайджана по Парижскому соглашению.

Как и предыдущие климатические саммиты, COP29 примет множество участников, чьи повестки дня серьезно расходятся с климатической справедливостью. Ожидается, что на нем будут присутствовать тысячи лоббистов ископаемого топлива, а также главы таких нефтяных гигантов, как Shell и BP. Эти участники использовали предыдущие саммиты для продвижения своих собственных интересов, выступая против важных усилий по отказу от ископаемого топлива. Amnesty International призывает к жесткой политике в отношении конфликта интересов, чтобы не допустить подрыва лоббистами глобальных климатических соглашений.

Изменение климата приводит к резкому увеличению экстремальных температур, и ожидается, что 2024 год станет самым жарким годом за всю историю наблюдений. Во всем мире люди были перемещены из-за наводнений, ураганов, засух и других неестественных катастроф, все из которых усугубляются глобальным потеплением. Во всем мире коренные народы и зависящие от земли общины продолжают нести самое тяжелое бремя утраты биоразнообразия.

Учитывая вышесказанное Amnesty International призывает к тому, чтобы:

• Права человека были в центре всех решений по климатическим действиям;

• Государства должны значительно увеличить климатическое финансирование;

• Все государства должны взять на себя обязательство полностью отказаться от ископаемого топлива быстрым и справедливым способом;

• Участники COP29 не должны гоняться за рискованными технологиями, такими как улавливание, хранение и удаление углерода, или продвигать газ, как «переходное топливо», как средство отвлечения от срочной необходимости постепенного отказа от ископаемого топлива;

• Секретариат РКИК ООН, правительство Азербайджана и другие правительства должны защищать гражданское пространство и гарантировать права на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний.

1 отзыв

  • Rahim

    2024-11-04

    Azərbaycan özünə lazım olan qədər neft və qaz çıxarmağa çalışmalıdır. Qonşu Türkiyə, Gürcüstan və Ermənistan neft və qaz satmırlar. Ancaq digər sahələri inkişaf etdirib bizdən pis yaşamırlar.

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