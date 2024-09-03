Amnesty International  призвала Баку освободить критиков правительства

Правозащитная организация Amnesty International призвала освободить Бахруза Самедова и других критиков правительства Азербайджана, подвергшихся преследованиям.

На фоне прошедших 1 сентября внеочередных выборов в Милли Меджлис, Amnesty International напомнила о преследовании журналистов и активистов во время избирательной кампании.

«Новые тревожные аресты и задержания критиков правительства не должны оставаться без внимания. Международное сообщество должно осудить это самым решительным образом. За последние две недели два видных деятеля были задержаны по ложным обвинениям, а другие подвергались угрозам и преследованиям», - заявила исследователь Amnesty International по Южному Кавказу Наталья Нозадзе.

Преследование журналистов и активистов это не что иное, как «попытка подавить инакомыслие и ограничить свободу слова, особенно тех, кто выступает за мир с Арменией».

«Поскольку Азербайджан готовится принять COP29 в ноябре этого года, крайне важно, чтобы мировые лидеры привлекли правительство к ответственности за продолжающиеся нарушения прав человека. Мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению всех задержанных лишь за осуществление своих прав человека. Азербайджан также должен немедленно опубликовать недавно подписанное Соглашение о стране проведения COP29», - подчеркнула представитель Amnesty International.

В преддверии внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 1 сентября в условиях «ограниченной политической и правовой среды», были задержаны несколько критиков правительства. Так, 21 августа исследователь и активист Бахруз Самедов был арестован и обвинен в «государственной измене» за свои критические статьи о политике Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха и обвинен в связях с армянскими активистами. По тому же обвинению в июле был арестован защитник талышского меньшинства Игбал Абилов, оба остаются под стражей.

В заявлении указывается также на кратковременные задержания корреспондентов OC Media Самеда Шихы и Джавида Аги, которые были допрошены по делу Самедова. 31 августа адвокат Фариз Намазлы был задержан, допрашивался в течение трех часов и освобожден без предъявления обвинений, подчеркивает Amnesty International.