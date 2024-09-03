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(19 минут назад)
Погода в среду

Погода в среду

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода в среду

4 сентября в столице осадки не ожидаются. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью +20+25, днем будет +31+36 градусов. Влажность ночью 70-75 %, днем 40-45%.

По регионам страны также осадки не ожидаются. Утром и вечером местами туман, ветер восточный.

В низменности температура воздуха днем +32+37 градусов. В горах днем  +20+25.

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