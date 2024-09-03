Погода в среду
4 сентября в столице осадки не ожидаются. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью +20+25, днем будет +31+36 градусов. Влажность ночью 70-75 %, днем 40-45%.
По регионам страны также осадки не ожидаются. Утром и вечером местами туман, ветер восточный.
В низменности температура воздуха днем +32+37 градусов. В горах днем +20+25.
Общество
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- 3 сентябрь 2024, 17:43
3 сентября около 10 часов в районную прокуратуру Барды поступила информация об обнаружении в селе Джаирли тела жительницы этого села С. А, 2009 года рождения, пропавшей два дня назад.
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- 3 сентябрь 2024, 15:59
По данным Национальной службы гидрометрологии, 3 сентября содержание пыли в воздухе Баку превысили норму в 4,5 раза. Днем ранее уровень пыли превышал норму в 3 раза. Подобная ситуация сохранится еще два дня.
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана объявила, что явка избирателей на внеочередных парламентских выборах, состоявшихся 1 сентября, составила 37%. Однако некоторые наблюдатели утверждают, что реальная явка избирателей составила около 10-15%. На предыдущих парламентских выборах этот показатель был примерно на 10% выше.
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- 3 сентябрь 2024, 11:46
В результате пожара на морской платформе 2 сентября погиб сотрудник ПО «Азнефть» Рафиг Иса оглу Исламов.
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