Демонстранты на митинге протеста против законопроекта об "иностранных агентах" в Тбилиси, Грузия, 2 мая. | Reuters
Грузинские НПО бойкотируют госреестр в надежде на возвращение Саакашвили
Прошло два месяца со дня вступления в силу грузинского закона "О противодействии иностранному влиянию", называемому неправительственными организациями этой страны "российским законом об иностранных агентах". Закон требует регистрации в Минюсте всех НПО Грузии, получающих больше 20% финансирования из-за рубежа, каждый год отчитываться по источникам доходов и целям своих проектов, а в случае невыполнения требований столкнутся с угрозой административной или уголовной ответственности. Но за два месяца в реестре Минюста прошло регистрацию только полтора процента от НПО в Грузии, - сообщил в сети лидер «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе. "Приветствую всех, кто отказался жить по российским правилам и законам. Грузия – это Грузия, а не Россия! - написал он.
Среди "отказников" НПО «Бескорыстные доноры крови», «Международное общество за справедливые выборы и демократию», Женская правозащитная организация «Сапари», которая заявила, что не намерена регистрироваться в реестре, который был создан государством на основании российского закона. «Мы, как и подавляющее большинство других грузинских неправительственных организаций, продолжаем бороться за справедливость. Мы не смиримся с тем, что нам запрещено помогать женщинам и детям. Мы продолжаем работать и помогать людям, которые вновь сталкиваются с насилием", - заявили в "Сапари".
По данным Минюста страны, заявки на регистрацию в реестре "иноагентов" подали порядка 360 организаций.
Бойкот закона объясняют также приближением парламентских выборов в Грузии, когда 26 октября народ снова выберет между партией Иванишвили и блоком партий под знаменем экс-президента Саакашвили. Если вернется к власти политическая сила Саакашвили, закон "О прозрачности..." будет отменен - уверены грузинские общественные активисты.
«Как только мы придем к власти, мы вместе с нашими партнерами по коалиции будем работать над отменой пенсионных кредитов, обеспечением бесплатного питания детей в школах, созданием миллиардного фонда Михаила Саакашвили, который вернет в страну грузинских матерей и бабушек», — заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.
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