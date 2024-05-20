Amnesty International призывает к освобождению Губада Ибадоглу и других

Amnesty International направило президенту Азербайджана письмо в котором, содержится призыв немедленно освободить экономиста и политического активиста Губада Ибадоглу.

К сожалению, тяжелое испытание, выпавшее на долю Ибадоглу, длится уже 274 дня, ознаменовавшись несправедливым тюремным заключением, ухудшением состояния здоровья и отказом в необходимой медицинской помощи, говорится в письме.

22 апреля 2024 года, несмотря на то, что Ибадоглу был переведен из следственного изолятора Кюрдаханы под домашний арест, его свобода по-прежнему находится в тисках необоснованных обвинений и жестких ограничений.

Арест Ибадоглу, находящегося под стражей с 23 июля 2023 года, является суровой расплатой за его непоколебимую приверженность борьбе с коррупцией и выражение несогласия с несправедливостью правительства. Его тюремное заключение, изобилующее обвинениями в причастности к сделкам с фальшивой валютой и необоснованными обвинениями в религиозном экстремизме, свидетельствует о систематическом преследовании инакомыслящих в Азербайджане, отмечается в письме.

Центральное место в заявлении Amnesty International занимает настоятельная необходимость решения серьезных проблем со здоровьем Ибадоглу. Его тяжелое состояние, связанное с сердечными заболеваниями, сахарным диабетом 2 типа, заболеваниями почек и изнурительными болями в спине, требует немедленного внимания. Хотя его перевод под домашний арест якобы свидетельствовал об этих проблемах со здоровьем, реальность остается мрачной, поскольку он томится, не имея доступа к адекватному медицинскому лечению.

В письме Amnesty International подчеркивается, что Ибадоглу было отказано в основных правах, и звучит призыв к правосудию. Организация призывает президента Алиева не только снять все обвинения с Ибадоглу, но и содействовать его отъезду из Азербайджана для получения необходимой медицинской помощи за границей. Кроме того, в нем содержится настоятельный призыв к правительству разрешить иностранным медицинским работникам оказывать помощь Ибадоглу в удовлетворении неотложных медицинских потребностей внутри страны.

Amnesty International также призывает положить конец злоупотреблениям системой уголовного правосудия в Азербайджане с целью преследования критиков и диссидентов, а также немедленно снять все политически мотивированные обвинения против правозащитников, активистов и журналистов в Азербайджане.