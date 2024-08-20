АNAMA отчиталось о проделанной работе за неделю

Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) сообщило о проведенной за прошедшую неделю работе. С 12 по 18 августа 2024 года различными организациями, занимающимися разминированием в Карабахе обезврежено 121 противопехотных и 31 противотанковых мин, 6954 неразорвавшихся боеприпасов. Очищена в Карабахе от опасных предметов территория площадью 1048,7 га, - сообщило агентство по разминированию.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию — государственный орган Азербайджанской Республики, действующий в области разминирования освобожденных от оккупации территорий страны. Создан в 1998 году.