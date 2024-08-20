АNAMA отчиталось о проделанной работе за неделю
АNAMA отчиталось о проделанной работе за неделю
Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) сообщило о проведенной за прошедшую неделю работе. С 12 по 18 августа 2024 года различными организациями, занимающимися разминированием в Карабахе обезврежено 121 противопехотных и 31 противотанковых мин, 6954 неразорвавшихся боеприпасов. Очищена в Карабахе от опасных предметов территория площадью 1048,7 га, - сообщило агентство по разминированию.
Агентство Азербайджанской Республики по разминированию — государственный орган Азербайджанской Республики, действующий в области разминирования освобожденных от оккупации территорий страны. Создан в 1998 году.
Политика
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- 21 август 2024, 21:50
Сообщается, что директор независимой новостной платформы «Abas Media» Ульви Гасанли столкнулся с угрозами смерти во время содержания в Бакинском следственном изоляторе № 1. Тревожные подробности стали известны благодаря его жене Рубабе Гулиевой, которая выразила обеспокоенность по поводу безопасности Гасанли в учреждении, предположив, что такое обращение с ним может быть результатом его журналистской работы по разоблачению нарушений прав человека.
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- 21 август 2024, 17:52
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- 21 август 2024, 17:24
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- 21 август 2024, 16:44
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