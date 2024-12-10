Анар Мамедли из СИЗО обратился к общественности в связи с Днем прав человека

Анар Мамедли из СИЗО обратился к общественности в связи с Днем прав человека

Арестованный глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли по случаю Международного дня прав человека направил послание общественности из Бакинского СИЗО.

«К сожалению, Международный день прав человека - 10 декабря и 75-я годовщина его учреждения в Азербайджане отмечается в условиях кризиса прав человека.

Его индикатор – репрессии против сотен гражданам за их критические выражения, непримиримое отношение государства к свободе выражения, несправедливость судебно-правовой системы, массовый отток населения из страны в поисках достойной и благополучной жизни.

Единственное утешение в такой ужасной ситуации - несокрушимость нашей веры в возможность изменения страны поборниками прав человека эволюционным путем, посредством пропаганды прав человека”, - сказано в обращении.

“Нынешняя ситуация, кажущаяся поражением в этой борьбе, временна. Борьба за права человека – это непрерывный процесс, конца которому нет, и каждый день его необходимо начинать заново.

Желаю успехов всем, кто вносит свой вклад в этот процесс!», - говорится в заключение послания Мамедли.