Анар Мамедли
Анар Мамедли из СИЗО обратился к общественности в связи с Днем прав человека
Арестованный глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли по случаю Международного дня прав человека направил послание общественности из Бакинского СИЗО.
«К сожалению, Международный день прав человека - 10 декабря и 75-я годовщина его учреждения в Азербайджане отмечается в условиях кризиса прав человека.
Его индикатор – репрессии против сотен гражданам за их критические выражения, непримиримое отношение государства к свободе выражения, несправедливость судебно-правовой системы, массовый отток населения из страны в поисках достойной и благополучной жизни.
Единственное утешение в такой ужасной ситуации - несокрушимость нашей веры в возможность изменения страны поборниками прав человека эволюционным путем, посредством пропаганды прав человека”, - сказано в обращении.
“Нынешняя ситуация, кажущаяся поражением в этой борьбе, временна. Борьба за права человека – это непрерывный процесс, конца которому нет, и каждый день его необходимо начинать заново.
Желаю успехов всем, кто вносит свой вклад в этот процесс!», - говорится в заключение послания Мамедли.
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