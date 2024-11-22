Анналена Бербок не дала однозначного ответа на вопрос предоставит ли Германия  ракеты «Таурус» Украине

Германия старается предотвратить разрастание военного конфликта в Европе, предпринимая усилия для этого. Спустя 1 тысячу дней с начала войны Путин угрожает не только Украине, но и странам Балтии и Польше. Об этом сказала 22 ноября на пресс-конференции в Баку, глава МИД Германии Анналена Бербок отвечая на вопрос: предоставит ли Берлин ракеты «Таурус» Киеву после использования Россией баллистических ракет против Украины?

«Поэтому, на этот вопрос нельзя дать однозначный ответ «да», - сказала она.

Россия проводит агрессивные действия также и против Германии, что выражается в кибератаках, отправке взрывоопасных посылок на самолеты и др.

«Путин пытается разделить Европу и загнать отдельные страны в угол, вызвать огромные потоки беженцев, как это произошло в Украине. Его единственная цель – заставить нас прекратить поддержку Украины», - сказала она.

«Мы допустили большую ошибку, что не оценили эти угрозы во время. За эти тысячи дней войны самым правильным решением было оказание помощи Украине до тех пор пока Путин не остановит свою агрессию», - подчеркнула она.