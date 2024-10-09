Апелляционная инстанция вернула жалобу адвоката на СГБ в Сабаильский районный суд
Апелляционная инстанция вернула жалобу адвоката на СГБ в Сабаильский районный суд
Бакинский апелляционный суд удовлетворил жалобу адвоката Фариза Намазлы на отказ Сабаильского районного суда рассмотреть его иск против Службы госбезопасности.
Апелляционная инстанция признала незаконным решение Сабаильского суда и вернула дело в Сабаильский суд для рассмотрения его по существу, сообщил Turan Фариз Намазлы.
Он указал, что Сабаильский суд необоснованно постановил, что его жалоба не является предметом судебного надзора.
Суть же жалобы в том, что 31 августа поздно вечером сотрудники СГБ задержали его в кафе, привезли в свое ведомство, где 3 часа допрашивали в качестве свидетеля.
«Хотя меня допрашивали в качестве свидетеля, но задержали и увозили в форме, как это делают с подозреваемыми», - сказал Намазлы. Так, его задержали по окончании рабочего дня, отобрали мобильный телефон, что равнозначно задержанию.
«Если, была необходимость в допросе как свидетеля, могли бы заранее информировать и пригласить в СГБ. Меня же фактически задержали, изъяли телефон, везли в автомобиле СГБ и до прибытия туда, я не знал причин задержания», - отметил адвокат.
Адвокат в своей жалобе просить признать нарушения его прав, гарантированных ст. 5, ст.8 и ст. 18 Европейской конвенции. СГБ не комментирует заявление Намазлы.
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