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(3 минуты назад)
Апелляционная инстанция вернула жалобу адвоката на СГБ  в Сабаильский районный суд

Апелляционная инстанция вернула жалобу адвоката на СГБ  в Сабаильский районный суд

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Апелляционная инстанция вернула жалобу адвоката на СГБ  в Сабаильский районный суд

Бакинский апелляционный суд удовлетворил жалобу адвоката Фариза Намазлы на отказ Сабаильского районного суда рассмотреть его иск против Службы госбезопасности.

Апелляционная инстанция признала незаконным решение Сабаильского суда и вернула дело в Сабаильский суд для рассмотрения его по существу, сообщил Turan Фариз Намазлы.

Он указал, что Сабаильский суд необоснованно постановил, что его жалоба не является предметом судебного надзора.

Суть же жалобы в том, что 31 августа поздно вечером сотрудники СГБ задержали его в кафе, привезли в свое ведомство, где 3 часа допрашивали в качестве свидетеля.

«Хотя меня допрашивали в качестве свидетеля, но задержали и увозили в форме, как это делают с подозреваемыми», - сказал Намазлы.  Так, его задержали по окончании рабочего дня, отобрали мобильный телефон, что равнозначно задержанию.

«Если, была необходимость в допросе как свидетеля, могли бы заранее информировать и пригласить  в СГБ. Меня же фактически задержали, изъяли телефон, везли в автомобиле СГБ  и до прибытия туда, я не знал причин  задержания», - отметил адвокат.

Адвокат в своей жалобе просить признать нарушения его прав, гарантированных ст. 5, ст.8 и ст. 18 Европейской конвенции. СГБ не комментирует заявление Намазлы.

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