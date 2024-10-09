Апелляционная инстанция вернула жалобу адвоката на СГБ  в Сабаильский районный суд

Бакинский апелляционный суд удовлетворил жалобу адвоката Фариза Намазлы на отказ Сабаильского районного суда рассмотреть его иск против Службы госбезопасности.

Апелляционная инстанция признала незаконным решение Сабаильского суда и вернула дело в Сабаильский суд для рассмотрения его по существу, сообщил Turan Фариз Намазлы.

Он указал, что Сабаильский суд необоснованно постановил, что его жалоба не является предметом судебного надзора.

Суть же жалобы в том, что 31 августа поздно вечером сотрудники СГБ задержали его в кафе, привезли в свое ведомство, где 3 часа допрашивали в качестве свидетеля.

«Хотя меня допрашивали в качестве свидетеля, но задержали и увозили в форме, как это делают с подозреваемыми», - сказал Намазлы. Так, его задержали по окончании рабочего дня, отобрали мобильный телефон, что равнозначно задержанию.

«Если, была необходимость в допросе как свидетеля, могли бы заранее информировать и пригласить в СГБ. Меня же фактически задержали, изъяли телефон, везли в автомобиле СГБ и до прибытия туда, я не знал причин задержания», - отметил адвокат.

Адвокат в своей жалобе просить признать нарушения его прав, гарантированных ст. 5, ст.8 и ст. 18 Европейской конвенции. СГБ не комментирует заявление Намазлы.