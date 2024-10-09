И.Алиев обсудил с посланником президента США подготовку к COP29

И.Алиев обсудил с посланником президента США подготовку к COP29 (обновлено)

И.Алиев обсудил с посланником президента США подготовку к COP29 (обновлено)

9 октября глава государства Ильхам Алиев принял советника президента США по международной климатической политике Джона Подесту.

Подеста сообщил, что провел продуктивные переговоры с азербайджанскими коллегами по поводу COP29 и рад обменяться мнениями по этому поводу с президентом Азербайджана.

Он отметил важность принятия решений по двухгодичным отчетам о прозрачности и по новой финансовой цели, на предстоящей конференции.

В свою очередь, Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан приложил большие усилия для организации конференции и достижения консенсуса среди стран-участниц. Он также сказал, что между COP делегациями Азербайджана и США существует хорошее сотрудничество.

Джон Подеста отметил, что Соединенные Штаты поддерживают региональную мирную программу. Ильхам Алиев ответил, что Азербайджан является инициатором мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и региональной мирной повестки.

На встрече были обсуждены также вопросы двусторонней повестки Азербайджан-США, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

В свою очередь, посольство США сообщило, что в ходе встречи Джон Подеста призвал Азербайджан выполнять свои обязательства в области прав человека.