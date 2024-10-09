И.Алиев обсудил с посланником президента США подготовку к COP29
И.Алиев обсудил с посланником президента США подготовку к COP29 (обновлено)
9 октября глава государства Ильхам Алиев принял советника президента США по международной климатической политике Джона Подесту.
Подеста сообщил, что провел продуктивные переговоры с азербайджанскими коллегами по поводу COP29 и рад обменяться мнениями по этому поводу с президентом Азербайджана.
Он отметил важность принятия решений по двухгодичным отчетам о прозрачности и по новой финансовой цели, на предстоящей конференции.
В свою очередь, Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан приложил большие усилия для организации конференции и достижения консенсуса среди стран-участниц. Он также сказал, что между COP делегациями Азербайджана и США существует хорошее сотрудничество.
Джон Подеста отметил, что Соединенные Штаты поддерживают региональную мирную программу. Ильхам Алиев ответил, что Азербайджан является инициатором мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и региональной мирной повестки.
На встрече были обсуждены также вопросы двусторонней повестки Азербайджан-США, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.
В свою очередь, посольство США сообщило, что в ходе встречи Джон Подеста призвал Азербайджан выполнять свои обязательства в области прав человека.
Политика
-
- 10 октябрь 2024, 15:19
ЕСПЧ удовлетворил жалобу жительницы Гянджи Айнур Багирову. Дело касалось убийства, объявленного в розыск ее брата Анара Багирова в ходе операции, проведенной в Баку сотрудниками Службы государственной безопасности в июле 2018 г.
-
- 10 октябрь 2024, 12:04
Азербайджан предпринимает смелые шаги для преодоления вызовов климатических изменений, заявил президент Ильхам Алиев в своем приветственном послании участникам открывшейся сегодня в Баку двухдневной конференции Pre-COP29.
-
- 9 октябрь 2024, 17:49
В среду глава государства Ильхам Алиев принял министра по международной энергетике и климату Великобритании Керри Маккарти.
-
- 9 октябрь 2024, 17:15
9 октября глава государства Ильхам Алиев принял первого заместителя Генерального секретаря ООН Амину Мохаммед и обсудил с ней подготовку к COP29.
Написать отзыв