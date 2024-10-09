Афган Садыгов 20-е сутки продолжает голодовку
Афган Садыгов продолжает голодовку 20-е сутки
Несмотря на тяжелое состояние арестованный в Грузии глава сайта Azel tv Афган Садыгов, продолжает голодовку в тюремном госпитале и отказывается от медицинской помощи, заявила Turan его супруга.
По ее словам, Афган позвонил ей в среду из медицинского центра пенитенциарной службы Грузии. «Он в тяжелом состоянии, под наблюдением врачей, но отказывается от всякой медицинской помощи. Афган сказал, что кроме питьевой воды ничего не принимает. Афган сказал, что продолжит борьбу за свои права и свободу, даже если умрет», - сказала супруга.
*Афган Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В июле его не выпустили из Грузии в Турцию, сказав, что он может вернуться только в Азербайджан.
В августе по запросу из Азербайджана Садыгова заключили под стражу. В Баку его обвиняют в вымогательстве и требуют экстрадиции. С 21 сентября он проводит голодовку, протестуя против ареста и отказа предоставить ему убежище. 8 октября в результате голодовки его состояние ухудшилось, и он был переведен в тюремный госпиталь.
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