И.Алиев принял заместителя генсека ООН Амину Мохаммед

9 октября глава государства Ильхам Алиев принял первого заместителя Генерального секретаря ООН Амину Мохаммед и обсудил с ней подготовку к COP29.

В ходе встречи Мохаммед сказала, что основной темой предстоящей конференции станет финансовый вопрос. Она выразила надежду, международное сообщество установит новые финансовые цели.

В свою очередь, Алиев отметил сотрудничество с Рамочной конвенцией ООН по изменению климата (РКИК ООН) и другими структурами в процессе подготовки к конференции.

Он подчеркнул, что Баку прилагает усилия для достижения консенсуса на COP29.