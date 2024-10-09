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(4 минуты назад)
И.Алиев принял заместителя генсека ООН Амину Мохаммед

И.Алиев принял заместителя генсека ООН Амину Мохаммед

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

И.Алиев принял заместителя генсека ООН Амину Мохаммед

9 октября глава государства Ильхам Алиев принял первого заместителя Генерального секретаря ООН Амину Мохаммед и обсудил с ней подготовку к COP29.

В ходе встречи Мохаммед  сказала, что основной темой предстоящей конференции станет финансовый вопрос. Она  выразила надежду,   международное сообщество установит новые  финансовые цели.

В свою очередь, Алиев отметил сотрудничество с Рамочной конвенцией ООН по изменению климата (РКИК ООН) и другими структурами в процессе подготовки к конференции.

Он подчеркнул, что Баку прилагает усилия для достижения консенсуса на COP29.

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