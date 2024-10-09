Алиев обсудил с британским министром подготовку к COP 29
Алиев обсудил с британским министром подготовку к COP 29
В среду глава государства Ильхам Алиев принял министра по международной энергетике и климату Великобритании Керри Маккарти.
В ходе встречи состоялось обсуждение подготовки к проведению климатической конференции COP29.
Согласно сообщению посольства, министр предложила Алиеву поддержку Великобритании в проведении COP29. Стороны обсудили важность процесса по переходу на чистую энергию.
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