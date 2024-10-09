Алиев обсудил с британским министром подготовку к COP 29

Алиев обсудил с британским министром подготовку к COP 29

В среду глава государства Ильхам Алиев принял министра по международной энергетике и климату Великобритании Керри Маккарти.

В ходе встречи состоялось обсуждение подготовки к проведению климатической конференции COP29.

Согласно сообщению посольства, министр предложила Алиеву поддержку Великобритании в проведении COP29. Стороны обсудили важность процесса по переходу на чистую энергию.