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(3 минуты назад)
Алиев обсудил с британским министром подготовку к COP 29

Алиев обсудил с британским министром подготовку к COP 29

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Алиев обсудил с британским министром подготовку к COP 29

В среду глава государства Ильхам Алиев принял министра по международной энергетике и климату Великобритании Керри Маккарти.

В ходе встречи состоялось обсуждение подготовки к проведению климатической конференции COP29. 

Согласно сообщению посольства, министр предложила Алиеву поддержку Великобритании в проведении COP29. Стороны обсудили важность процесса по переходу на чистую энергию.

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