Что изменит новый законопроект в отборе судей?

Процесс отбора судей в Азербайджане теперь может состоять из трех этапов: тестового экзамена, письменного экзамена и собеседования. Это отражено в предлагаемых поправках в Закон «О судах и судьях», которые обсуждались на заседании Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (Национального собрания) 4 октября.

В настоящее время отбор судей проводится в два этапа – письменный экзамен и собеседование.

Сообщается, что в настоящее время в судах Азербайджана работают 616 судей. Экзамены для судей проводятся периодически, и в соответствии с этим назначаются новые судьи.

Согласно новому законопроекту, для оценки деятельности судей создается специализированный орган Судебно-правового совета — Комитет по оценке деятельности судей.

Избирательная комиссия судей организует экзамены и собеседования. Результаты оценки кандидатов будут представлены в Судебно-правовой совет, который, в свою очередь, даст рекомендации соответствующим органам власти относительно назначения кандидатов на вакантные судейские должности.

В Судебно-правовом совете агентству Turan сообщили, что поправки направлены на ускорение процесса отбора судей: «В рамках мер по совершенствованию судебной деятельности отбор кандидатов на судейские должности осуществляется непрерывно, в соответствии с современными международными стандартами и прозрачными процедурами».

В Совете подчеркнули, что тестовый экзамен для кандидатов на должность судьи состоится 15 декабря этого года, и уже более 100 кандидатов подали свои документы.

Однако бывший член Коллегии адвокатов Ялчин Иманов заявил Радио Азадлыг, что после внесения поправок ничего не изменится: «Потому что независимость и справедливость судьи зависят от политической системы. В такой политической системе вероятность того, что судьями станут честные и объективные люди, практически равна нулю».

По словам Иманова, этап собеседования создает дополнительные трудности как для судейского корпуса, так и для экзамена на адвоката: «Этап собеседования является субъективным и открывает двери для субъективных суждений и оценок. Не существует четкой методологии оценки, которая бы определяла, по каким критериям оцениваются способности кандидата. Поэтому нельзя утверждать, что этот этап будет объективным».

Другие эксперты, общавшиеся с Радио Свобода, также считают, что обеспечение независимости судов в Азербайджане требует четкого разделения властей и защиты политических свобод.

Фон

3 апреля 2019 года президент Ильхам Алиев подписал указ «Об углублении реформ в судебно-правовой системе». В указе затрагивались различные вопросы, в том числе независимость судей и усиление их социальной защиты.

Однако независимые юристы утверждают, что с момента принятия указа прошло более пяти лет, и он не внес существенного вклада в независимость судебной системы.