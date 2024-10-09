Что происходит в Министерстве обороны? Почему увольняют командующих армией?

7 октября стало известно, что еще два командира армейских корпусов Вооруженных сил Азербайджана освобождены от занимаемых должностей.

Генерал-майор Мунасиб Бабаев освобожден от должности командира 4-го армейского корпуса (Баку), а полковник Орудж Абдуллаев освобожден от должности командира 3-го корпуса (Шамкир).

Днем ранее генерал-лейтенант Маис Бархударов был освобожден от должности командующего 2-м армейским корпусом.

Как сообщает информационное агентство «Туран», кадровые изменения были произведены по предложению заместителя министра обороны — командующего Сухопутными войсками Хикмета Мирзоева.

8 октября указом президента Азербайджана генерал-лейтенант Намик Исламзаде назначен заместителем министра обороны и командующим Военно-воздушными силами Азербайджана.

В мае 2024 года после ухода на пенсию генерал-лейтенанта Рамиза Тахирова назначение на должность командующего ВВС не производилось. В то время исполняющим обязанности командующего ВВС был назначен Намиг Исламзаде.

Военный эксперт Узеир Джафаров рассказал об этих кадровых перестановках в программе «Сложный вопрос». По его словам, подобные перестановки являются обычной практикой и ничего экстраординарного в них нет. Однако он признал, что высокопоставленные офицеры, сыгравшие определенную роль в освобождении оккупированных территорий страны, были уволены со своих должностей.

Джафаров отметил, что в заявлении азербайджанским СМИ генерал-лейтенант Маис Бархударов упомянул, что сейчас он находится в распоряжении министерства. Отвечая на вопросы журналистов, Бархударов заявил, что не рассчитывает на назначение на новую должность.

Однако, по словам эксперта, нахождение «в распоряжении» министерства означает, что офицер будет либо назначен на новую должность, либо отправлен за границу в качестве военного атташе в одну из стран.