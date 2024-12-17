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(6 часов назад)
Апелляционный суд не освободил гражданина Франции

Апелляционный суд не освободил гражданина Франции

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Апелляционный суд не освободил гражданина Франции

16 декабря в Бакинском апелляционном  суде под председательством Ибрагима Ибрагимли была рассмотрена жалоба гражданина Франции, который в марте этого года вместе с двумя другими иностранцами рисовал граффити на вагонах метро в Бакинском метрополитене .

Фигурантами этого уголовного дела стали: гражданин Франции Клерк Тео Хюго (Clerc Theo Hugo), гражданин Новой Зеландии Де-Сенту Квентин Исмаэль (De-Saint Quentin İsmael) и гражданин Австралии Хан Пол (Han Paul).

После инцидента все трое  были арестованы в административном порядке, но позже прокурор опротестовал это решение и их привлекли по уголовному делу.  При этом, француз на время следствия был арестован, а двое других остались на свободе.

19 сентября суд приговорил гражданина Франции к 3 годам лишения свободы, а Исмаэль и Пол были оштрафованы на 6800 манатов (около 3500 евро).  Двое последних позже отозвали свои апелляционные жалобы.

Хюго, раскаявшись в содеянном, просил заменить ему наказание на штраф, как другим фигурантам дела. Однако гособвинитель выступил против, и суд оставил в силе приговор французу, который ранее написал прошение о помиловании президенту Азербайджана.

Сегодня Апелляционный суд также был неумолим, оставив в силе приговор французу.

2 отзыв

  • Кто-то

    2024-12-17

    Бедный парень. Зачем он должен отдуваться за проблемами между Азербайджаном и Францией? Причём тут он? Это так мерзко и несправедливо.

    Cavab ver

  • Собеседник.

    2024-12-17

    А по какой причине, тех ,двоих отпустили за выплату штрафа , а этого (французкого)етима отправили в тюрьму?разьве их злодеянии не одинаковы????

    Cavab ver

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