Конференция по медиаграмотности в Баку в условиях растущего контроля над СМИ

17 декабря в Баку прошла конференция «Медиаграмотность», организованная Агентством развития медиа (MEDIA). Мероприятие, проведенное в рамках Недели медиаграмотности, подчеркнуло как возможности, так и проблемы, с которыми сталкивается азербайджанский медиапространство в эпоху стремительного цифрового расширения и растущей обеспокоенности по поводу дезинформации.

Ахмед Исмаилов, исполнительный директор MEDIA, открыл конференцию замечаниями о важности повышения медиаграмотности во всех слоях общества. «Повышение медиаграмотности — это непрерывный процесс, требующий прочной коммуникации между государственными учреждениями, СМИ и общественностью», — сказал он. Исмаилов заявил о необходимости профессионализма в производстве контента, подчеркнув, что эффективные принципы коммуникации должны стать основой доверия между СМИ и обществом.

Председатель Совета по аудиовизуальным СМИ Исмет Саттаров определил медиаграмотность как способность идентифицировать, оценивать и эффективно использовать информацию. Он подчеркнул, что критическое мышление, понимание принципов журналистики и признание сложностей работы СМИ являются ключом к борьбе с дезинформацией. «Информация, распространяемая СМИ, не всегда отражает реальность, и осознание этого факта имеет основополагающее значение для медиаграмотности», — сказал он.

Латифа Ахарбаш, председатель Высшего института аудиовизуальной коммуникации Марокко,выступила со схожих позиций, обратила внимание на проблемы, вызванные перегрузкой цифровой информацией. «В сегодняшнем быстро расширяющемся цифровом обществе аудитории трудно отличить правду от лжи», — сказала она.

Мероприятие включало панельные дискуссии на тему «Молодежь и медиаграмотность в цифровую эпоху», где спикеры подчеркнули уязвимость молодой аудитории к дезинформации и важность образования в области медиаграмотности. Также были отмечены победители общенационального исследования медиаграмотности, что отражает акцент мероприятия на местных инициативах.

В мероприятии приняли участие более 500 человек, включая государственных служащих, работников СМИ, представителей гражданского общества и международных экспертов, что подчеркнуло растущие усилия Азербайджана по продвижению цифровой грамотности. Азербайджанская молодежь и волонтеры сыграли заметную роль в мероприятии, что является показателем внимания к будущими поколениями.

Тем не менее, несмотря на акцент на медиаграмотности, критики утверждают, что государственный контроль над СМИ продолжает подрывать основные принципы журналистики. Правила профессиональной этики журналистов Азербайджана , принятые в 2003 году, определяют пять важнейших принципов: служение истине, уважение к источникам информации, защита частной жизни и достоинства, гендерное равенство и защита профессиональной честности. Однако наблюдатели отмечают, что первый и самый фундаментальный принцип — служение истине — продолжает нарушаться в существующих условиях.

«Медиаграмотность не может развиваться без независимой журналистики», - сказал на прошлогодней конференции, находящийся в настоящее время в заключении, медиаэксперт Алексер Мамедли. «Когда журналисты вынуждены отдавать приоритет не фактическому репортажу, а государственным нарративам, основы этической журналистики ослабевают,».

Эта дихотомия — пропаганда медиаграмотности при контроле над медиа – ставит под сомнение путь Азербайджана к более информированному и разнообразному обществу. Хотя такие инициативы, как конференция, в настоящее время считаются шагом вперед, наблюдатели полагают, что значительный прогресс будет возможен только при условии системных реформ, которые обеспечат независимость и целостность медиа-сектора.