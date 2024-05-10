Апелляционный суд не освободил тяжело больного Халилова
Апелляционный суд не освободил тяжело больного Халилова
10 мая Бакинский апелляционный суд сегодня отклонил жалобу на арест активиста социальных сетей, инвалида первой группы Фамиля Халилова.
Как сообщил Turan адвокат Бахруз Байрамов, конвоиры с трудом доставили в суд Халилова, у которого ограничены возможности передвижения.
В ходе заседания Халилову стало плохо. Тем не менее, судья принял решение оставить его под стражей.
Адвокат сказал, что защита подаст ходатайство о переводе Халилова под домашний арест. Халилов не может обходиться без посторонней помощи. Хотя активист помещен в медицинско-санитарную часть СИЗО и за ним установлен уход, арест и зависимость от посторонних негативно повлияла на его состояние.
*Халилов несколько лет жил в Швеции, надеясь получить убежище. Раз в три месяца ему делали специальные инньекции, что облегчало его состояние. Год назад, после депортации в Азербайджан он лишился медицинской помощи и его состояние ухудшилось.
Несмотря на паралич рук, Халилов был активен в социальных сетях и писал на компьютере пальцами ног. Он критиковал власти и призывал к участию в протестных акциях.
Халилов был задержан 4 мая. Активисту предъявлено обвинение по ст. 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК.
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