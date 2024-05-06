Апелляционный суд оставил под арестом Анара Мамедли

В Бакинском апелляционном суде 6 мая под председательством Сабита Бахрамзаде была рассмотрена апелляционная жалоба на арест главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анара Мамедли.

Суд не удовлетворил жалобу и оставил в силе решение Хатаинского районного суда, сообщил Turan адвокат Эльмар Сулейманов.

Адвокат обратил внимание, что суд первой инстанции допустил целый ряд нарушений

“В частности, суд в нарушение уголовно-процессуального законодательства не обеспечил аудиозапись процесса», - сказал адвокат.

Кроме того, в решении суда не были указаны ходатайства адвоката. Суд также не удовлетворил заявление адвоката о создании ему условий для ознакомления с материалами дела.

Об указанных нарушениях адвокат Сулейманов написал письменную жалобу в Судебно-правовой совет, председателю Бакинского апелляционного суда и Хатаинского районного суда.

«Это я озвучил и на сегодняшнем заседании суда», - сказал адвокат.

Защита вновь указала на отсутствие оснований для содержания Мамедли под стражей.

«Мы не видим оснований для ареста. Анар Мамедли не скрывался от следствия», - подчеркнул Сулейманов.

Защита также указала на нарушение в отношении Мамедли статей 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 18 ( Пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции прав человека.

Сам Мамедли также выразил протест, и заявил, что уголовное дело связано с его общественной деятельностью.

Мамедли был задержан 29 апреля. На следующий день ему было выдвинуто обвинение по ст. 206.3.2 (контрабанда группой лиц по предварительному сговору) УК. Он привлечен по делу “Abzas Media”.

В настоящее время по этому включая Мамедли арестованы 8 человек.