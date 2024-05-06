Член Нацсовета сообщил о давлении на семью

Видади Миркамал, член Координационного центра Национального совета сообщил о давлении на семью. По его словам, это связано с митингом, назначенным Нацсоветом на 19 мая. Миркамал подписал письмо-уведомление в исполнительную власть Баку о проведении митинга.

На своей странице в Facebook он написал, что 4 мая вечером участковый полиции пришел ко мне домой, ему сказали, что я на даче. «Полицейский начал задавать вопросы, не касаются полиции: член какой партии Миркамал, где работают его сыновья и так далее.

Я поговорил с ним по телефону и спросил, какое дело полиции в какой партии я состою, и где работают мои дети? Майор полиции сказал, что его послало руководство. Я ему ответил, что 25 лет читаю лекции на Юрфаке Бакинского госуниверситета, являюсь членом Коллегии адвокатов, и эти действия полиции противоречат Конституции и законам страны. Идите и объясните своему начальству, что поручение незаконно".

Тем не менее, позже моему сыну позвонили из полиции, пригласили на встречу и спросили, где он работает.

«Мой сын также сказал, что придет на встречу, если получит официальный вызов. Для сведения, оба моих сына - юристы, но все двери для них закрыты из-за моих политических взглядов", - отметил Миркамал.

В пресс-службе МВД не ответили на запрос Turan о заявлении Видади Миркамаля относительно давления на него и его семью.