Талех Кязимов встретился с руководителями банков
Талех Кязимов встретился с руководителями банков
Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов встретился с руководящими лицами банков, входящих в Правление “Ассоциации банков Азербайджана”.
Об этом сообщил главный банкир в социальной сети “Х”.
"На встрече мы рассмотрели итоги I квартала и важные вопросы, стоящие на повестке дня банковского сектора. Также мы обменялись мнениями о макроэкономических факторах, тенденциях на межбанковском рынке и в секторе в целом”, - отметил председатель.
Финансы
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В рамках соглашения Банку Республика будет выделен кредит в размере 10 миллионов евро с целью поддержки предпринимателей в стране. EIB Global, подразделение Европейского Инвестиционного Банка (ЕИБ) по финансированию деятельности за пределами Европейского Союза, заключило кредитное соглашение на сумму 10 миллионов евро с Банком Республика для поддержки микро, малых и средних предприятий (ММСП) в Азербайджане. Это соглашение направлено на укрепление финансовой поддержки малого бизнеса на выгодных условиях и с возможностью выдачи кредитов в национальной валюте, что способствует стимулированию инвестиций, росту и созданию рабочих мест.
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