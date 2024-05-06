Талех Кязимов встретился с руководителями банков

В рамках соглашения Банку Республика будет выделен кредит в размере 10 миллионов евро с целью поддержки предпринимателей в стране. EIB Global, подразделение Европейского Инвестиционного Банка (ЕИБ) по финансированию деятельности за пределами Европейского Союза, заключило кредитное соглашение на сумму 10 миллионов евро с Банком Республика для поддержки микро, малых и средних предприятий (ММСП) в Азербайджане. Это соглашение направлено на укрепление финансовой поддержки малого бизнеса на выгодных условиях и с возможностью выдачи кредитов в национальной валюте, что способствует стимулированию инвестиций, росту и созданию рабочих мест.