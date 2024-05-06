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(2 часа назад)
Талех Кязимов встретился с руководителями банков

Талех Кязимов встретился с руководителями банков

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Талех Кязимов встретился с руководителями банков

Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов встретился с руководящими лицами банков, входящих в Правление  “Ассоциации банков Азербайджана”.

Об этом сообщил главный банкир в социальной сети “Х”.

"На встрече мы рассмотрели итоги I квартала и важные вопросы, стоящие на повестке дня банковского сектора. Также мы обменялись мнениями о макроэкономических факторах, тенденциях на межбанковском рынке и в секторе в целом”, - отметил председатель.

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