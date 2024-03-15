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(5 часов назад)
Апелляционный суд оставил под стражей Хафиза Бабалы и Эльнару Гасымову

Апелляционный суд оставил под стражей Хафиза Бабалы и Эльнару Гасымову

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Апелляционный суд оставил под стражей Хафиза Бабалы и Эльнару Гасымову

В Бакинском Апелляционном суде сегодня состоялось рассмотрение жалобы редактора экономического отдела агентства Turan  Хафиза Бабалы, арестованного по делу Abzas Media.

Жалоба была подана на решение о продлении срока его предварительного заключения на еще три месяца.

В ходе заседания защита указала на отсутствие правовых оснований для уголовного преследования Бабалы и содержания его под стражей, сообщил Turan адвокат Расул Джафаров.

Сам Бабалы  также отверг обвинения в «контрабанде», заявив, что его преследуют за журналистские расследования. Однако суд отклонил ходайтайство.

Сегодня же Апелляционный суд также отклонил жалобу на продление срока ареста журналистки Эльнары Гасымовой.  Она также отвергает обвинения и  заявляет, что ее преследуют за журналистскую работу.

* Редактор отдела «экономических новостей» агентства Turan Хафиз Бабалы был задержан 13 декабря.  Ему было предъявлено обвинение в «контрабанде иностранной валюты». Решением суда он подвергнут предварительному заключению сроком на три месяца. Бабалы привлечен по “делу Abzas Media”.

** Эльнара Гасымова была задержана по этому же делу 13 января. 

Международные организации осудили аресты Бабалы, Гасымовой и еще 4 фигурантов этого дела  и призвали освободить их.

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