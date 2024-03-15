Апелляционный суд оставил под стражей Хафиза Бабалы и Эльнару Гасымову
Апелляционный суд оставил под стражей Хафиза Бабалы и Эльнару Гасымову
В Бакинском Апелляционном суде сегодня состоялось рассмотрение жалобы редактора экономического отдела агентства Turan Хафиза Бабалы, арестованного по делу Abzas Media.
Жалоба была подана на решение о продлении срока его предварительного заключения на еще три месяца.
В ходе заседания защита указала на отсутствие правовых оснований для уголовного преследования Бабалы и содержания его под стражей, сообщил Turan адвокат Расул Джафаров.
Сам Бабалы также отверг обвинения в «контрабанде», заявив, что его преследуют за журналистские расследования. Однако суд отклонил ходайтайство.
Сегодня же Апелляционный суд также отклонил жалобу на продление срока ареста журналистки Эльнары Гасымовой. Она также отвергает обвинения и заявляет, что ее преследуют за журналистскую работу.
* Редактор отдела «экономических новостей» агентства Turan Хафиз Бабалы был задержан 13 декабря. Ему было предъявлено обвинение в «контрабанде иностранной валюты». Решением суда он подвергнут предварительному заключению сроком на три месяца. Бабалы привлечен по “делу Abzas Media”.
** Эльнара Гасымова была задержана по этому же делу 13 января.
Международные организации осудили аресты Бабалы, Гасымовой и еще 4 фигурантов этого дела и призвали освободить их.
Политика
-
- 15 март 2024, 20:53
17-19 марта 2024 года Генеральный секретарь НАТО г-н Йенс Столтенберг посетит Армению, Азербайджан и Грузию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Альянса.
-
- 15 март 2024, 17:46
В Бакинском суде по тяжким преступлениям 15 марта продолжился процессе по делу общественного активиста Бахтияра Гаджиева. В своих показаниях он подтвердил, что не признает себя виновным ни по одному пункту обвинения. Остановившись на обвинении в контрабанде, он сказал, что во время 44-дневной войны получал денежные переводы по системе Western Union из Турции и Германии и это были пожертвования для азербайджанских солдат. Деньги были использованы для закупки зарубежом теплой одежды для военных.
-
- 15 март 2024, 17:32
16 мартя премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетит Азербайджан. Об этом заявил журналистам. «В эту субботу состоится визит в Азербайджан, а через неделю в Армению», — сказал Кобахидзе.
-
Армения и Азербайджан близки к согласию о признании границы, существовавшей между двумя странами на момент распада СССР в 1991 году, как основы для демаркации и взаимного признания территориальной целостности. Об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил 15 марта, выступая в парламенте страны.
Написать отзыв