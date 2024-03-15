Апелляционный суд оставил под стражей Хафиза Бабалы и Эльнару Гасымову

Апелляционный суд оставил под стражей Хафиза Бабалы и Эльнару Гасымову

В Бакинском Апелляционном суде сегодня состоялось рассмотрение жалобы редактора экономического отдела агентства Turan Хафиза Бабалы, арестованного по делу Abzas Media.

Жалоба была подана на решение о продлении срока его предварительного заключения на еще три месяца.

В ходе заседания защита указала на отсутствие правовых оснований для уголовного преследования Бабалы и содержания его под стражей, сообщил Turan адвокат Расул Джафаров.

Сам Бабалы также отверг обвинения в «контрабанде», заявив, что его преследуют за журналистские расследования. Однако суд отклонил ходайтайство.

Сегодня же Апелляционный суд также отклонил жалобу на продление срока ареста журналистки Эльнары Гасымовой. Она также отвергает обвинения и заявляет, что ее преследуют за журналистскую работу.

* Редактор отдела «экономических новостей» агентства Turan Хафиз Бабалы был задержан 13 декабря. Ему было предъявлено обвинение в «контрабанде иностранной валюты». Решением суда он подвергнут предварительному заключению сроком на три месяца. Бабалы привлечен по “делу Abzas Media”.

** Эльнара Гасымова была задержана по этому же делу 13 января.

Международные организации осудили аресты Бабалы, Гасымовой и еще 4 фигурантов этого дела и призвали освободить их.