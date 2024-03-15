«В нынешних условиях шансов на потепление отношений Азербайджана и Запада очень мало»

6 и 7 марта были арестованы несколько сотрудников Общественного телевидения, а также несколько членов «Платформа III Республики».

6 марта полиция произвела обыск в офисе Toplum TV, а также в квартирах нескольких сотрудников сайта. В отношении Акифа Гурбанова, Фарида Исмаилова, Мушфига Джаббара, Али Зейнала, Рамиля Бабаева, Эльмира Аббасова и Илькина Амрахова возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 (контрабанда). Решением суда Фарид Исмаилов и Эльмир Аббасов были освобождены и переданы под полицейский надзор, а в отношении других названных лиц была избрана крайняя мера пресечения арест на срок 4 месяца.

8 марта лицами в штатском перед клиникой «Istanbul» был задержан юрист, учредитель сайта «Tomblum TV» Алескер Мамедли. В его квартире был произведен обыск. Против него было выдвинуто то же обвинение. Задержан и член «Платформа III Республики» Руслан Иззетли. Позже решением суда в отношении обоих была избрана мера пресечения в виде 4 месяцев лишения свободы.

На вопросы ASTNA касающиеся политической подоплеки этих арестов отвечает Бывший дипломат Нахид Джафаров.

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Вопрос: В чем причина последних арестов?

Ответ: Отношение властей к свободным СМИ всегда было неизменным - свободные СМИ должны быть выведены из строя. Вспомните, раньше в стране в киосках продавались газеты, принадлежащие оппозиции или свободным медиа. Первой атаке подверглись эти газеты и разными способами была запрещена не только продажа этих газет, но даже эти газеты столкнулись в судах с такими обвинениями, как контрабанда, уклонение от уплаты налогов. Очередная волна началась с «атак» на офисы этих организаций. После того, как офисы также были выведены из строя, началась последняя волна арестов и пыток против отдельных лиц. Обвинения примерно те же - уклонение от уплаты налогов, контрабанда и т. д.

Спусковым механизмом последней волны арестов являются происходящие в мире события. Прежде всего, следует отметить, что кардинальные геополитические изменения являются источником реальной опасности для авторитарных лидеров. То, что происходит за рубежом, также достаточно важно для власти, которая выводит в стране из строя все институты гражданского общества, от НПО до политических партий. Следовательно, причину такого поведения также необходимо искать в процессах, происходящих заграницей.

Вопрос: И что это за процессы?

Ответ: Похоже, вслед за Грузией и Армения решила идти демократическим путем. Усиление демократических институтов в регионе - серьезная проблема для власти. На протяжении многих лет антиармянская пропаганда на азербайджанских телеканалах культивировала в этнической плоскости серьезную конкурентную или сравнительную модель. С развитием демократических институтов в Армении формируется инклюзивная экономическая система. В итоге победителя и побежденного (бедного и богатого) будут определять не политическая власть, как в Азербайджане, а навыки и способности людей. А это приведет к улучшению благосостояния армянского народа. А для азербайджанца, который благодаря проводимой пропаганде, считает что в разы превосходит рядового армянина, видеть все это окажется трагедией и может стать толчком для национального пробуждения. Если мы посмотрим на историю возникновения АДР, то увидим, что и тогда процессы у нас происходили после Армении и Грузии. Власти все это видят и готовятся к такому повороту.

Санкции, наложенные на экономику России на фоне российско-украинской войны, консолидация Запада против России создают серьезную неопределенность относительно будущего путинской власти. Именно в результате этих санкций российская экономика «раздувается» в нестабильной или нездоровой форме, за счет увеличения военных расходов государства.

И хотя многие преподносят это как успех России, это говорит об очень серьезных экономических опасностях. Экономической отдачи от военных расходов, наращиваемых Москвой, нет. Так, из бюджета выделяются финансы на производство ракет, и эти финансы предоставляется тому, кто производит ракеты и пускает их. Затем эта ракета запускают. В результате большинство ощущает этот рост не в положительном смысле, а в отрицательном – в росте инфляции. Именно по этой причине процентная ставка по кредитам в стране была увеличена до 16%, что препятствует инвестициям и здоровому развитию.

Безусловно, за всем этим очень внимательно следят и власти Азербайджана. Потому что доходы азербайджанского народа поступают не от нефти, а именно от российских рынков. Экономический спад в России напрямую повлияет на экономическую ситуацию в Азербайджане. Волна арестов, нарастающая по приказу властей, может рассматриваться и как подготовка к этой неопределенности. С другой стороны, если Россия потерпит поражение и ее экономика рухнет, возможности влияния Москвы на Армению также будут ограничены, что ускорит интеграцию Армении в евроатлантическое пространство.

Вопрос: Почему власть предпринимают эти шаги в период охлаждения отношений с Западом? Какова цель дальнейшего обострения отношений?

Ответ: Разоблачение западной сети взяточничества лишает правительство пространства для маневра и побуждает его к закрытию. Раньше власть могла влиять на политические решения на Западе посредством икры и других средств. Словно она считала, что держит эти центры под контролем, и не видела в этих политических институтах серьезной угрозы. Она даже демонстрировала склонность к сотрудничеству с этими учреждениями. Сотрудничество с этими структурами также давало властям серьезную легитимность внутри страны. На фоне всего этого, мы увидели пропаганду в стране реформ и в некотором смысле, элементы смягчения. А теперь, все эти возможности маневра исчезли, и сеть взяточничества рухнула. Процессы больше не контролируются. Этот страх побуждает власти подавлять в стране и без того ограниченные свободы.

Вопрос: Является ли этот шаг, как утверждают эксперты, только процессом, преследующим цель заставить молчать медиа или гражданское общество, или может за ним скрываются другие мотивы?

Ответ: Исходя из вышесказанного, можно отметить, что все это сулит власти неопределенное будущее. Авторитарные власти также ненавидят неопределенность. Если к этому добавить ситуацию, в которой окажется Турция после Эрдогана, то положение не кажется властям такой уж приятной и стабильной. Очевидно, это беспокоит власть и еще больше централизует ее внутренние силы.

Вопрос: Есть версия, что в ближайшее время мы станем свидетелями еще большего сближения азербайджано-российских отношений. Вторая версия заключается в том, что Азербайджан пытается уговорить Запад по какому-то вопросу. Причина этих арестов также в том, чтобы они стали «предметом торга». Какая версия более вероятна?

Ответ: Вопрос Запада уже потерял актуальность для властей. Война России с Украиной показала властям, что зависимость на энергетическом рынке не играет такой серьезной роли. Потому что Запад с легкостью смог свести к минимуму свою зависимость от России. С другой стороны, война в Украине также характеризуется как война между лагерями демократии и авторитаризма. Когда Запад выиграет эту войну, демократические ценности могут снова стать актуальными, что серьезно повлияет на отношения Запада с авторитарными системами, находящимися по соседству. То есть в нынешних условиях вероятность потепления отношений Азербайджана с Западом крайне мала.

В то же время наряду с Россией и Турцией мы можем увидеть и потепление отношений и с Ираном. Сближение Армении с Западом беспокоит не только Россию, но и Иран, и эта обеспокоенность может усилить треугольник Азербайджан-Россия-Иран. Кроме того, власти могут также отдавать предпочтение альтернативным идеологиям, таким как тюркизм, туранизм, используя националистические чувства этнических турок, которые составляют большинство в стране. Потому что все это создает для власти возможность маневра.

Вопрос: Как будут идти процессы? Продолжатся ли аресты? Что может остановить этот процесс?

Ответ: Если Россия потерпит поражение, то рухнет самая серьезная опора власти. Само собой разумеется, что власть, которая боится этого, станет еще жестче внутри. С другой стороны, крах российской экономики окажет серьезное влияние на экономику Азербайджана и серьезно увеличит бедность в стране. В результате недовольство в стране возрастет. Это также приведет к тому, что власть станет более жесткой и даже безжалостной. Основная причина, по которой эти процессы происходят, заключается в том, что азербайджанский народ остается вне политических процессов. Если народ будет активно включаться в политические процессы, то все правила игры изменятся. Исключение людей из политических процессов может само по себе стать результатом, но, так как это не тема нынешнего интервью, я не стану ее глубоко комментировать.