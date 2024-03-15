ЕСПЧ принял решения по 10 жалобам из Азербайджана
ЕСПЧ принял решения по 10 жалобам из Азербайджана
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 14 марта объявил 6 решений по 10 заявлениям из Азербайджана, сообщает специализированный сайт юридической информации aihmaz.org
Одно из решений признает неправомерным осуждения за клевету главы Союза интеллигенции Азербайджана Эльданиза Гулиева к 480 часам общественных работ и штрафу в 1000 манат за критику дорожной полиции.
Суд постановил выплатить ему компенсацию в 2700 евро и 450 евро на судебные затраты.
Другое решение осуждения к исправительным работам руководителя сайта Эльнура Магеррамли также за критику дорожной полиции. По этому делу стороны достигли мирового соглашения. Правительство обязалось выплатить Магеррамли 2000 евро компенсации и 700 евро на судебные затраты.
ЕСПЧ также признал нарушение прав Назима Мамедова, который был осужден на год лишения свободы по иску руководителя частной компании за публикацию видеосюжета о нем в Интернете. ЕСПЧ постановил выплатить Мамедову компенсацию на 2700 евро.
Страсбургский суд также удовлетворил жалобу Назима Гасанова за необоснованное административное наказание и постановил выплатить ему 1250 евро.
Оппозиционер Этибар Мамедов был арестован на 15 суток за распространение листовок с призывом к участию в протестной акции. Стороны достигли мирового соглашения и правительство обязалось выплатить ему компенсацию в 5800 евро и 500 евро на судебные расходы.
ЕСПЧ также принял решение по делу заявителей по делу «Керим Сулейманлы и другие против Азербайджана». Керим Сулейманлы, Эльвин Сулейманов, Джавид Мамедзаде и Баба Сулейманова жаловались на несправедливое административное производство. Правительство согласилось выплатить им за моральный ущерб в общую сумму в 3800 евро и еще 1 200 евро на судебные затраты.
Земфира Алиева жаловалось на нарушение права проводить мирные собрания. Однако на этапе коммуникации отозвала жалобу.
Политика
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- 15 март 2024, 20:53
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- 15 март 2024, 17:46
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- 15 март 2024, 17:32
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Армения и Азербайджан близки к согласию о признании границы, существовавшей между двумя странами на момент распада СССР в 1991 году, как основы для демаркации и взаимного признания территориальной целостности. Об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил 15 марта, выступая в парламенте страны.
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