ЕСПЧ принял решения по 10 жалобам из Азербайджана

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 14 марта объявил 6 решений по 10 заявлениям из Азербайджана, сообщает специализированный сайт юридической информации aihmaz.org

Одно из решений признает неправомерным осуждения за клевету главы Союза интеллигенции Азербайджана Эльданиза Гулиева к 480 часам общественных работ и штрафу в 1000 манат за критику дорожной полиции.

Суд постановил выплатить ему компенсацию в 2700 евро и 450 евро на судебные затраты.

Другое решение осуждения к исправительным работам руководителя сайта Эльнура Магеррамли также за критику дорожной полиции. По этому делу стороны достигли мирового соглашения. Правительство обязалось выплатить Магеррамли 2000 евро компенсации и 700 евро на судебные затраты.

ЕСПЧ также признал нарушение прав Назима Мамедова, который был осужден на год лишения свободы по иску руководителя частной компании за публикацию видеосюжета о нем в Интернете. ЕСПЧ постановил выплатить Мамедову компенсацию на 2700 евро.

Страсбургский суд также удовлетворил жалобу Назима Гасанова за необоснованное административное наказание и постановил выплатить ему 1250 евро.

Оппозиционер Этибар Мамедов был арестован на 15 суток за распространение листовок с призывом к участию в протестной акции. Стороны достигли мирового соглашения и правительство обязалось выплатить ему компенсацию в 5800 евро и 500 евро на судебные расходы.

ЕСПЧ также принял решение по делу заявителей по делу «Керим Сулейманлы и другие против Азербайджана». Керим Сулейманлы, Эльвин Сулейманов, Джавид Мамедзаде и Баба Сулейманова жаловались на несправедливое административное производство. Правительство согласилось выплатить им за моральный ущерб в общую сумму в 3800 евро и еще 1 200 евро на судебные затраты.

Земфира Алиева жаловалось на нарушение права проводить мирные собрания. Однако на этапе коммуникации отозвала жалобу.