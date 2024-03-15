Главы МИД Азербайджана и Грузии об итогах трехстояронней встречи
Главы МИД Азербайджана и Грузии об итогах трехстояронней встречи
Темой сегодняшних обсуждений было укрепление стратегического сотрудничества трех стран в сферах энергетики, транспорта, туризма и инвестиций, а также возобновляемой энергии. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, комментируя на брифинге итоги встречи министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии.
Он отметил, что сегодня обсуждалась реализация проект «Цифрового шелкового пути» между Европой и Азией. Прокладка фибер-оптического кабеля в рамках этого проекта была в центре внимания встречи.
В свою очередь, глава МИД Турции Фидан Хакан сказал, что состоялся обмен мнениями по расширению многостороннего сотрудничества трех стран, установлению прочного мира на Южном Кавказе. Было подчеркнуто уважение территориальной целостности и суверенитета Грузии, мирного урегулирования грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Также выражена поддержка процессу сближения Грузии с Евроатлантическими структурами.
Глава МИД Грузии Илия Дарчиашвили отметил, что его страна готова и дальше активизировать трехстороннее сотрудничество в политической, торговой, транспортной и энергетической сферах.
Он отметил заинтересованность Грузии в активном участии в энергетических и транспортных проектах в качестве транзитной страны.
Следующая встреча трех министров состоится в Турции.
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