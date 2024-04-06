Апелляционный суд оставил Руслана Иззетли под стражей

Бакинский апелляционный суд оставил 6 апреля в силе отказ о переводе под домашний арест члена правления Платформы III Республики Руслана Иззетли, сообщил Turan его адвокат Расул Джафаров.

«Из-за отсутствия процессуальных основ для содержания Иззетли под стражей, мы подали 2 апреля ходатайство о переводе его под домашний арест. Однако ходатайство не было удовлетворено. Мы обжаловали это решение. Но сегодня апелляционный суд оставил это решение в силе», - сказал Джафаров.

Иззетли проходит по «делу Toplum TV». Он отвергает обвинение в контрабанде.

* Напомним, что 6-8 марта были задержаны 9 сотрудников Tolum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Им предъявлены обвинения в контрабанде иностранной валюты. Семь человек подвергнуты предварительному заключению сроком на 4 месяца, еще двое переданы под надзор полиции.