Апелляционный суд оставил Руслана Иззетли под стражей
Апелляционный суд оставил Руслана Иззетли под стражей
Бакинский апелляционный суд оставил 6 апреля в силе отказ о переводе под домашний арест члена правления Платформы III Республики Руслана Иззетли, сообщил Turan его адвокат Расул Джафаров.
«Из-за отсутствия процессуальных основ для содержания Иззетли под стражей, мы подали 2 апреля ходатайство о переводе его под домашний арест. Однако ходатайство не было удовлетворено. Мы обжаловали это решение. Но сегодня апелляционный суд оставил это решение в силе», - сказал Джафаров.
Иззетли проходит по «делу Toplum TV». Он отвергает обвинение в контрабанде.
* Напомним, что 6-8 марта были задержаны 9 сотрудников Tolum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Им предъявлены обвинения в контрабанде иностранной валюты. Семь человек подвергнуты предварительному заключению сроком на 4 месяца, еще двое переданы под надзор полиции.
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