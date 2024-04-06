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(4 часа назад)
Апелляционный суд оставил Хафиза Бабалы под стражей

Апелляционный суд оставил Хафиза Бабалы под стражей

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Апелляционный суд оставил Хафиза Бабалы под стражей

Бакинский апелляционный суд 6 апреля отклонил жалобу журналиста Хафиза Бабалы на отказ перевести его под домашний арест, сообщил Turan его адвокат Расул Джафаров.

Журналист в ходе заседания вновь указал на необоснованность его уголовного преследования. Бабалы подчеркнул, что уголовное дело против него возбуждено в отместку за журналистские расследования фактов коррупции.

* Редактор отдела «экономических новостей» агентства Turan Хафиз Бабалы был задержан 13 декабря.  Ему было предъявлено обвинение в «контрабанде иностранной валюты». Решением суда он подвергнут предварительному заключению сроком на три месяца. Бабалы привлечен по “делу Abzas Media”. Правозащитники признали Бабалы политзаключенным.

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