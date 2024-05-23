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(1 час назад)
Апелляционный суд отказал Наргиз Абсаламовой в переводе под домашний арест

Апелляционный суд отказал Наргиз Абсаламовой в переводе под домашний арест

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Апелляционный суд отказал Наргиз Абсаламовой в переводе под домашний арест

Бакинский апелляционный суд 22 мая не удовлетворил жалобу журналистки Наргиз Абсаламовой на отказ в переводе ее под домашний арест. 

Жалоба была подана на решение Хатаинского районного суда Баку, который 15 мая отклонил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Абсаламовой, арестованной 1 декабря 2023 г. по «делу Abzas Media».

Ранее адвокат Ровшана Рагимова сказала, что в отношении Абсаламовой нарушены ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 18 (Пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции прав и свобод человека.

* Напомним, что с 20 ноября 2023 года шесть журналистов и медиа работников  Abzas Media были арестованы по обвинению в «контрабанде валюты». Они отвергли обвинения и связали уголовное делу с журналистскими расследованиями фактов коррупции, которые публиковались в Abzas Media.

Международные организации по защите СМИ призвали власти Азербайджана немедленно освободить задержанных журналистов и прекратить давление на СМИ.

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