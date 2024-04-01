Апелляционный суд отклонил жалобу Азиза Оруджева

Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу на продление ареста руководителя интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева. Об этом сообщила его супруга Ламия Оруджева.

Она напомнила, что в марте суд продлил срок предварительного заключения А.Оруджева еще на 2 месяца. Однако, суд никак не обосновал свое решение.

«С 1 ноября в отношении Азиза Оруджева ни одно следственное действие не проводилось», - отметила Ламия Оруджева.

Напомним, что Азиз Оруджев был задержан 27 ноября 2023 г.и обвинен в незаконном строительстве и суд арестовал его на три месяца. Однако 19 декабря ему было предъявлено новое обвинение по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору группой лиц) УК. Оруджеву грозит до 8 лет лишения свободы. 19 марта суд продлил срок его ареста еще на 2 месяца.

Азиз Оруджев уже был осужден в 2017 году на 6 лет лишения свободы по обвинению в незаконном предпринимательстве. В 2018 году Верховный суд пересмотрел наказание и отменил обвинение.

** Сотрудничающий с Kanal-13 журналист-фрилансер Шамо Эминов был задержан 22 декабря и арестовал на три месяца по обвинению в «контрабанде иностранной валюты по предварительному сговору группой лиц» (статья 206.3.2 УК Азербайджана).