  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny140 C
  • Вторник, 2 апрель 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(12 минут назад)
Апелляционный суд отклонил жалобу Азиза Оруджева

Апелляционный суд отклонил жалобу Азиза Оруджева

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Апелляционный суд отклонил жалобу Азиза Оруджева

Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу на продление ареста руководителя интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева. Об этом сообщила его супруга Ламия Оруджева.

Она напомнила, что в марте суд продлил срок предварительного заключения А.Оруджева еще на 2 месяца.  Однако, суд  никак не обосновал свое решение.

«С 1 ноября в отношении Азиза Оруджева ни одно следственное действие не проводилось», - отметила Ламия Оруджева.

Напомним, что Азиз Оруджев был задержан  27 ноября 2023 г.и обвинен в незаконном строительстве и суд арестовал его на три месяца. Однако 19 декабря ему было предъявлено новое обвинение по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору группой лиц) УК. Оруджеву грозит до 8 лет лишения свободы. 19 марта суд продлил срок его ареста еще на 2 месяца.

Азиз Оруджев уже был осужден в 2017 году на 6 лет лишения свободы по обвинению в незаконном предпринимательстве. В 2018 году Верховный суд пересмотрел наказание и отменил обвинение.

** Сотрудничающий с Kanal-13 журналист-фрилансер  Шамо Эминов был задержан 22 декабря и арестовал на три месяца по обвинению в «контрабанде иностранной валюты по предварительному сговору группой лиц» (статья 206.3.2 УК Азербайджана).

Написать отзыв

Политика

Türkiyədəki bələdiyyə seçkilərinin nəticələri. Nə dəyişəcək? – Şahin Cəfərli Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей