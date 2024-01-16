Апелляционный суд в Баку освободил журналиста Шахина Рзаева
Арестованный 15 января в административном порядке на 15 суток по обвинению в «мелком хулиганстве» журналист Шахин Рзаев сегодня вечером был освобожден.
Бакинский апелляционный суд заменил ему наказание на денежный штраф в размере 50 манат (около 30 долларов), сообщил Turan сам Рзаев.
«Апелляционный суд счел, что я «впервые совершил административное правонарушение» и потому заменил арест денежным штрафом в размере 50 манат. Хотя, я вовсе не совершал административного проступка, «хулиганства», - сказал Рзаев.
От других комментариев журналист пока воздержался.
Рзаев журналист с большим стажем работы. Он известен участием в многочисленных региональных проектах гражданского общества, направленных на достижение мира на Южном Кавказе. В последние годы он является политическим обозревателем регионального Интернет-издания JAMnews.
Политика
-
Соединенные Штаты во вторник в очередной раз призвали правительство Азербайджана уважать права человека и основные свободы, включая свободу выражения мнений, сообщает корреспондент TURAN из Вашингтона.
-
- 16 январь 2024, 23:46
Глава миссии ЕС в Азербайджане Питер Михалко раскритиковал нынешнее давление на журналистов в Азербайджане.
-
- 16 январь 2024, 16:51
Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании (AZEX) в лице Института по Правам Человека (ИПЧ) и Института Свободы Безопасности Репортеров (ИСБР) осудила власти Азербайджана за волну репрессий против журналистов, правозащитников и оппозиционных активистов в преддверии внеочередных выборов президента Азербайджана.
-
- 16 январь 2024, 16:03
Представитель ОБСЕ по свободе прессы Тереза Риберио выразила беспокойство в связи с «последними арестами сотрудников AbzasMedia и Канал 13, а также преследованием их родственников».
Написать отзыв