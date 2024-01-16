Апелляционный суд в Баку освободил журналиста Шахина Рзаева

Арестованный 15 января в административном порядке на 15 суток по обвинению в «мелком хулиганстве» журналист Шахин Рзаев сегодня вечером был освобожден.

Бакинский апелляционный суд заменил ему наказание на денежный штраф в размере 50 манат (около 30 долларов), сообщил Turan сам Рзаев.

«Апелляционный суд счел, что я «впервые совершил административное правонарушение» и потому заменил арест денежным штрафом в размере 50 манат. Хотя, я вовсе не совершал административного проступка, «хулиганства», - сказал Рзаев.

От других комментариев журналист пока воздержался.

Рзаев журналист с большим стажем работы. Он известен участием в многочисленных региональных проектах гражданского общества, направленных на достижение мира на Южном Кавказе. В последние годы он является политическим обозревателем регионального Интернет-издания JAMnews.