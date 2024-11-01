Мете Тюрксой
Арестован активист движения NIDA Мете Тюрксой
Активист гражданского движения NIDA Мете Тюрксой арестован в административном порядке на 30 суток по обвинениям в «мелком хулиганстве» и «неподчинении полиции».
Его соратники усматривают политические мотивы в аресте молодого человека.
Тюрксой был задержан 30 октября около 19.00 на станции «Низами» Бакинского метрополитена, сообщили в движении Nida.
Причиной задержания стал его спор с сотрудниками полиции на входе в метро «Низами».
Несмотря на то, что Тюрксой положил сумку на ленту сканера, полицейские потребовали от него повторно сделать это, что вызвало возмущение молодого человека.
Его увезли в полицию, а спустя сутки Ясамальский районный суд приговорил его к административному аресту сроком на 30 суток, отметили в движении.
«Мы считаем, что начавшееся с неполитических причин задержание Мете Тюрксоя потом обрело политическую окраску. Ибо из-за обыденного инцидента, его сутки продержали в полиции и потом назначили максимально возможное наказание по вменяемым правонарушениям. Истинной причиной его ареста является общественная и политическая деятельность Мете, критические посты в социальных сетях», - подчеркнули в движении.
Получить комментарии в МВД не удалось.
Тюрксой известен своей активной гражданской позицией. Он и ранее подвергался задержаниям на протестных акциях в защиту политзаключенных.
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