Арестован активист движения NIDA  Мете Тюрксой

Активист гражданского движения NIDA Мете Тюрксой арестован в административном порядке на 30 суток по обвинениям в «мелком хулиганстве» и «неподчинении полиции».

Его соратники усматривают политические мотивы в аресте молодого человека.

Тюрксой был задержан 30 октября около 19.00 на станции «Низами» Бакинского метрополитена, сообщили в движении Nida.

Причиной задержания стал его спор с сотрудниками полиции на входе в метро «Низами».

Несмотря на то, что Тюрксой положил сумку на ленту сканера, полицейские потребовали от него повторно сделать это, что вызвало возмущение молодого человека.

Его увезли в полицию, а спустя сутки Ясамальский районный суд приговорил его к административному аресту сроком на 30 суток, отметили в движении.

«Мы считаем, что начавшееся с неполитических причин задержание Мете Тюрксоя потом обрело политическую окраску. Ибо из-за обыденного инцидента, его сутки продержали в полиции и потом назначили максимально возможное наказание по вменяемым правонарушениям. Истинной причиной его ареста является общественная и политическая деятельность Мете, критические посты в социальных сетях», - подчеркнули в движении.

Получить комментарии в МВД не удалось.

Тюрксой известен своей активной гражданской позицией. Он и ранее подвергался задержаниям на протестных акциях в защиту политзаключенных.