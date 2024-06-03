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(3 часа назад)
Арестован руководитель сайта

Арестован руководитель сайта

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Арестован руководитель сайта

Учредитель сайта “Kanal-1” Арзу Оруджев арестован по обвинению в вымогательстве путем угроз.

Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили Turan в пресс-службе МВД.

Оруджеву инкриминируется вымогательство денег в Биласуварском районе у  должностных лиц под угрозой распространения дискредитирующих сведений.

Ранее, Оруджев был судим за умышленное убийство.

Близкие и адвокат Оруджев пока не делали заявлений в связи с его арестом.

 

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