Арестован руководитель сайта

Учредитель сайта “Kanal-1” Арзу Оруджев арестован по обвинению в вымогательстве путем угроз.

Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили Turan в пресс-службе МВД.

Оруджеву инкриминируется вымогательство денег в Биласуварском районе у должностных лиц под угрозой распространения дискредитирующих сведений.

Ранее, Оруджев был судим за умышленное убийство.

Близкие и адвокат Оруджев пока не делали заявлений в связи с его арестом.