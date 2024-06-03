Арестован руководитель сайта
Арестован руководитель сайта
Учредитель сайта “Kanal-1” Арзу Оруджев арестован по обвинению в вымогательстве путем угроз.
Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили Turan в пресс-службе МВД.
Оруджеву инкриминируется вымогательство денег в Биласуварском районе у должностных лиц под угрозой распространения дискредитирующих сведений.
Ранее, Оруджев был судим за умышленное убийство.
Близкие и адвокат Оруджев пока не делали заявлений в связи с его арестом.
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