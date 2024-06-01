Арестованный активист на седьмые сутки прекратил сухую голодовку

Активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнур Гасанов в субботу прекратил сухую голодовку, которую проводил в Бакинском следственном изоляторе номер 1 с 25 мая.

Он остановил акцию после обращения к нему группы семей шехидов.

1 июня в изоляторе Гасанова посетил отец шехида Эльчин Исламов, говорится в сообщении ПНФА.

Он передал Гасанову настойчивую просьбу семей шехидов остановить акцию.

«Мы, семьи шехидов знаем, что Эльнур невиновен. Мы подали в суд ходатайство о том, что готовы взять Элнура Гасанова на поруки. Я встретился также с начальником изолятора Эльнуром Исмайловым. Благо, он хорошо принял меня, у нас состоялся искренний разговор. Я просил его донести наше обращение семей шехидов об освобождении Эльнура до соответствующих органов. Он со своей стороны пообещал, что сделает все возможное для положительного решения вопроса. После всего этого Эльнур согласился прекратить голодовку», - приводятся слова отца шехида в сообщении ПНФА.

В апреле Гасанов уже 8 суток голодал в сухую и прекратил голодать после того как ему пообещали, что его дело будет объективно рассмотрено Бакинским судом по тяжким преступлениям. Однако после того, как 25 мая в распоряжение о помиловании не попали политзаключенные он поставил под сомнение обещания властей и решил возобновить голодовку.

*Эльнур Гасанов был арестован 28 ноября 2023 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ст. 234.4.3 УК). Активист считает, что настоящей причиной его ареста является критика действий руководства Дорожной полиции.