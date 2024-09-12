Аресты журналистов и активистов гражданского общества Азербайджан считает своим внутренним делом

В МИД Азербайджана назвали «предвзятыми и несправедливыми» утверждения Евросоюза, сделанные в Совете Европы о нарушениях прав человека в стране.

Баку счел это «вмешательством во внутренние дела Азербайджана».

Представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в своем комментарии призвал ЕС обратить внимание на , «нарушения прав человека в странах ЕС, вместо того чтобы выступать с необоснованными заявлениями против Азербайджана».

"ЕС до сих пор не расследовал убийства протестующих на акции "желтых жилетов" во Франции, пытки против местного населения в ее заморских территориях в результате неоколониальной политики Парижа, распространение взяточничества и коррупции в структурах ЕС, факты исламофобии и нападений на мусульман», - написал Гаджизаде.

Представитель МИД Азербайджана озаботился «безучастностью ЕС», в связи с нарушениями фундаментальных прав и свобод человека в Армении, гибелью людей в тюрьмах в результате политических преследований, а также преследований политиков и членов их семей, не указав кого именно он имеет в виду.

Клеветническая кампания против Азербайджана в преддверии мероприятия COP29 является явным показателем предвзятости против страны, считает Гаджизаде.

«В Азербайджане защищаются все права человека, в том числе лиц, содержащихся в местах заключения. В этом плане достигнут значительный прогресс в приведении в соответствие с международными стандартами, и утверждения Европейского Союза по этому поводу полностью безосновательны", - подчеркнул Гаджизаде.