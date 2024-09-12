Азербайджан обязан  соблюдать правила ПАСЕ – Ф.Швабе

Азербайджан должен без каких-либо условий выполнять правила ПАСЕ, чтобы вернуть свою делегацию в Ассамблею. Об этом заявил глава делегации ФРГ в ПАСЕ Франк Швабе.

Такое мнение он выразил, комментируя заявление президента Ильхама Алиева о том, что запрет депутатам ПАСЕ на въезд в Азербайджан будет снят после восстановления прав азербайджанской делегации в ассамблее.

«При всем уважении. Кто консультирует президента Азербайджана? Парламентскую ассамблею Совета Европы нельзя шантажировать. Условия предельно ясны. Азербайджан должен соблюдать все правила Парламентской ассамблеи без всяких «если» и «но», политические заключенные должны быть освобождены, и Азербайджан должен всецело сотрудничать с Комитетом по борьбе с пытками. И, конечно, не должно быть никаких запретов на въезд”, написал Швабе в социальной сети X.

Напомним, что ПАСЕ 24 января этого года не утвердила полномочия азербайджанской делегации сроком на год из-за «невыполнения страной основных обязательств» перед Советом Европы, а также неприглашение наблюдателей ассамблеи на внеочередные президентские выборы.

За это решение проголосовали 76 депутатов, при 10 - "против" и 4 - "воздержавшихся".

В прошлом месяце официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил о введение запрета на въезд на территорию Азербайджана депутатов ПАСЕ, проголосовавших за указанное решение.