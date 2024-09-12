Суд принял в производство уголовный иск против Али Керимли

В Насиминском районном суде Баку под председательством Бабека Панахова 13 августа завершилось подготовительное заседание по жалобе, поданной в порядке частного обвинения Айдыном Алиевым против главы партии Народного фронта Али Керимли.

Суд принял в производство жалобу. Слушания по существу назначены на 19 сентября.

Алиев требует привлечь Керимли к ответственности по ст. 147.1 (клевета) УК Азербайджана

Истец назвал «клеветой» комментарий Керимли о том, что суд отменил решения съезда ПНФА после жалобы Айдына Алиева.

В частности, Керимли предъявлены претензии по следующим его высказываниям: «Исключенный из ПНФА, за отклонение от политического курса партии и сотрудничество с властями Алиев Айдын решением суда насильственно был восстановлен в должности главы Контрольно-ревизионной комиссии… На основе жалобы этого человека насильственно восстановленного в партии, Насиминский районный суд 05.07.2024 признал недействительными решения съезда от 24.06.2023, которые были приняты 287 голосами «за», при одном «против».

Как отметил Керимли, нынешний процесс станет «испытанием для судебной системы Азербайджана». Если суд удовлетворит жалобу, то это будет позором для самого режима, поскольку «сотрудничество с властями» будет признано оскорблением чести и достоинства, отметил лидер ПНФА.

В случае удовлетворения жалобы, Керимли грозит различные виды наказания вплоть до лишения свободы сроком на 6 месяцев.