Армен Григорян: Сильная зависимость Армении от России - стратегическая ошибка
Армен Григорян: Сильная зависимость Армении от России - стратегическая ошибка
Продолжающаяся с 1991 года зависимость Армении от России стала «стратегической ошибкой» республики, заявил в интервью Общественному Тв секретарь совета безопасности республики Армен Григорян.
По его словам, Ереван 20 лет зависел от Москвы почти по всем направлениям — в политике, экономике, науке и военной сфере.
Однако в 2020 году, когда «мы увидели, что эта система не работает», армянские власти начали предпринимать шаги, чтобы иметь альтернативы для обеспечения безопасности страны сказал Григорян.
Он также сообщил, что доля России в военно-техническом сотрудничестве Армении за последние годы сократилась с 96% до менее чем 10%, и это «был выбор России». По его словам, Ереван с 2021 года заключил с Москвой оружейные контракты на $250 млн, а также разработал концепцию реформирования армии. Однако оружие так и не было поставлено, что вынудило страну искать новых партнеров, подчеркнул секретарь Совбеза. «Одним из известных таких партнеров является Индия, недавно им стала Франция, мы начали работать с различными странами Европейского союза и многими другими странами», — добавил он.
Политика
-
- 3 март 2024, 13:05
3 марта в районе села Ахмедагалы Агдамского района на мине подорвался житель этого района Аббасов Бахтияр, 1995 года рождения.
-
- 2 март 2024, 20:33
Россия следит за заявлениями армянского руководства и будет иметь их в виду, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Он отметил, что обратил внимание на контакты между Баку и Ереваном, которые организуются «под эгидой различных западных деятелей».
-
- 2 март 2024, 14:38
Сегодня, 2 марта исполняется 19 лет со дня убийства главного редактора журнала «Монитор», журналиста Эльмара Гусейнова. Журналист, известный своими резкими критическими статьями, был убит с применением огнестрельного оружия в квартале своего дома в 2005 году. Однако это преступление до сих пор не раскрыто.
-
- 2 март 2024, 14:26
В СИЗО ухудшилось состояние здоровья экс-депутата, предпринимателя Назима Бейдемирли. Об этом в facebook написала его супруга Фарида Бейдемирли.
Написать отзыв