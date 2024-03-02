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(1 час назад)
Армен Григорян: Сильная зависимость Армении от России - стратегическая ошибка

Армен Григорян: Сильная зависимость Армении от России - стратегическая ошибка

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Армен Григорян: Сильная зависимость Армении от России - стратегическая ошибка

Продолжающаяся с 1991 года зависимость Армении от России стала «стратегической ошибкой» республики, заявил в интервью Общественному Тв секретарь совета безопасности республики Армен Григорян.

По его словам, Ереван 20 лет зависел от Москвы почти по всем направлениям — в политике, экономике, науке и военной сфере.

Однако в 2020 году, когда «мы увидели, что эта система не работает», армянские власти начали предпринимать шаги, чтобы иметь альтернативы для обеспечения безопасности страны сказал Григорян.

Он также сообщил, что доля России в военно-техническом сотрудничестве Армении за последние годы сократилась с 96% до менее чем 10%, и это «был выбор России». По его словам, Ереван с 2021 года заключил с Москвой оружейные контракты на $250 млн, а также разработал концепцию реформирования армии. Однако оружие так и не было поставлено, что вынудило страну искать новых партнеров, подчеркнул секретарь Совбеза. «Одним из известных таких партнеров является Индия, недавно им стала Франция, мы начали работать с различными странами Европейского союза и многими другими странами», — добавил  он.

 

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