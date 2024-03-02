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(1 час назад)
Прошло 19 лет со дня  убийства Эльмара Гусейнова

Прошло 19 лет со дня  убийства Эльмара Гусейнова

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Прошло 19 лет со дня  убийства Эльмара Гусейнова

Сегодня, 2 марта исполняется 19 лет со дня убийства главного редактора журнала «Монитор», журналиста Эльмара Гусейнова. Журналист, известный своими резкими критическими статьями, был убит с применением огнестрельного оружия в квартале своего дома в 2005 году. Однако это преступление до сих пор не раскрыто.

Эльмар Гусейнов был известен не только как журналист, но и как руководитель медиа-проектов – газет и журналов,  подвергающих резкой критике политику властей Азербайджана, системную коррупцию, произвол силовиков и чиновников, нарушения прав человека.

Наиболее популярным среди этих изданий был журнал «Монитор».

Ему не раз угрожали, он подвергался уголовному преследованию, был в заключении. Отказавшись от предложений зарубежных  государств предоставить политическое убежище, Эльмар остался в Азербайджане и продолжал свою деятельность до дня гибели.

Эльмар Гусейнов был убит семью выстрелами из пистолета в подъезде своего дома.

Генеральная прокуратура возбудила по факту убийства уголовное дело по статьям 120.2.4 и 228 УК (умышленное убийство с особой жестокостью и незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия).

Привлеченные к расследованию турецкие следователи заявили, что раскрыли преступление. Но они были удалены из страны. Власти заявили, что убийство совершено этническими азербайджанцами из Грузии Таиром Хубановым и Теймуразом Алиевым.

Власти Азербайджана утверждают, что эти лица объявлены в розыск через Интерпол, однако власти Грузии это опровергли. Фактически, дело было "спущено на тормозах", и никто указанных лиц не разыскивал.

Существует версия о причастности к убийству преступной группы, возглавляемой ныне покойным полковником МВД Гаджи Мамедовым, который впоследствии был арестован и осужден пожизненно за многочисленные убийства и похищения.

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