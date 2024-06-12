Армения не будет менять Конституцию по требованию Баку - Пашинян

Армения не будет менять Конституцию по требованию Баку - Пашинян

Текст мирного договора на данный момент вполне созрел и может быть доведен до окончательного вида с учетом ранее подписанных двусторонних соглашений.

Об этом заявил журналистам 12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Комментируя требования Баку изменить конституцию, Пашинян дал понять, что это внутреннее дело Армении.

«Я считаю, что увязывание этого вопроса с переговорами - это попытка торпедировать мирный процесс», - сказал он.

«Я говорил об изменении Конституции ещё в 2018 -м году, потом в 2019-м году, и это связано исключительно с демократическими реформами, и мы уже сказали, что изменение Конституции не может быть частью переговоров», - подчеркнул он.

На вопрос возможно ли открытие коммуникаций с Азербайджаном до подписания мирного договора, премьер сказал, что это возможно.

"Вполне можно сформировать реальный мир, путем практических шагов, и потом только подписать соглашение. Но в любом случае мирный договор должен быть подписан", - сказал Пашинян.