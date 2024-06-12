  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny25.30 C
  • Четверг, 13 июнь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(8 часов назад)
Армения не будет менять Конституцию по требованию Баку - Пашинян

Армения не будет менять Конституцию по требованию Баку - Пашинян

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Армения не будет менять Конституцию по требованию Баку - Пашинян

Текст мирного договора на данный момент вполне созрел и может быть доведен до окончательного вида с учетом ранее подписанных двусторонних соглашений. 

Об этом заявил журналистам 12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Комментируя требования Баку изменить конституцию, Пашинян дал понять, что это внутреннее дело Армении.

«Я считаю, что увязывание этого вопроса с переговорами - это попытка торпедировать мирный процесс», - сказал он.

«Я говорил об изменении Конституции ещё в 2018 -м году, потом  в 2019-м году, и это связано исключительно с демократическими реформами, и мы уже сказали, что изменение Конституции не может быть частью переговоров», - подчеркнул он.

На вопрос возможно ли открытие коммуникаций с Азербайджаном до подписания мирного договора, премьер сказал, что это возможно.

"Вполне можно сформировать реальный мир, путем практических шагов, и потом только подписать соглашение. Но в любом случае мирный договор должен быть подписан", - сказал Пашинян.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей