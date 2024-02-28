Армения не вправе обвинять Азербайджан за события в Сумгайыте - МИД
Армения не вправе обвинять Азербайджан за события в Сумгайыте - МИД
Обвинения в адрес Азербайджана, прозвучавшие в заявлении Министерства иностранных дел Армении в связи с сумгайытскими событиями, совершенно беспочвенны и представляют собой искажение и фальсификацию исторических фактов. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Айхана Гаджизаде в связи с заявлением внешнеполитического ведомства в связи с очередной годовщиной беспорядков в Сумгайыте.
Заявление МИД Армении, сказал Гаджизаде «является попыткой прикрыть, начавшиеся с конца 1980-х годов насильственные действия Армении с целью реализации незаконных территориальных претензий к Азербайджану», сопровождавшихся оккупацией, депортацией и этническими чистками азербайджанцев.
Гаджизаде напомнил, что беспорядки на этнической почве в Сумгайыте были частью преднамеренных, спланированных и целенаправленных провокаций руководства СССР и Армении, идеологов армянского шовинизма и экстремистских организаций.
По данному факту Генеральной прокуратурой СССР было возбуждено уголовное дело, были установлены исполнители и лица, причастные к беспорядкам, а также 32 жертвы произошедшего.
«Тот факт, что среди жертв инцидента было 6 азербайджанцев свидетельствует о том, что эти беспорядки не были организованы азербайджанским населением», - отметил Гаджизаде.
Одним из активных участников беспорядков стал этнический армянин Эдуард Григорян, убивший 6 лиц армянской национальности.
При этом советский суд приговорил его всего к 12 годам лишения свободы, а после распада СССР он был переведен в Армению для отбывания наказания, и там освобожден.
По итогам судебного процесса, связанного с сумгайытскими событиями 27-29 февраля 1988 года, 92 человека были приговорены к тюремным срокам, а один человек - смертной казни.
В то же время, в связи с насильственным изгнанием из Армении почти 300 тысяч человек и гибели 200 азербайджанцев в этой республике никто не был наказан.
Также в Армении никого не привлекли к ответственности за военные преступления, в том числе массовые убийства азербайджанцев в Ходжалы во время оккупации азербайджанских территорий, подчеркнул официальный представитель МИД Азербайджана.
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