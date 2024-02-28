  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy30 C
  • Четверг, 29 февраль 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(3 часа назад)
Армения не вправе обвинять Азербайджан за события в Сумгайыте  - МИД

Армения не вправе обвинять Азербайджан за события в Сумгайыте  - МИД

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Армения не вправе обвинять Азербайджан за события в Сумгайыте  - МИД

Обвинения в адрес Азербайджана, прозвучавшие в заявлении Министерства иностранных дел Армении в связи с сумгайытскими событиями, совершенно беспочвенны и представляют собой искажение и фальсификацию исторических фактов. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Айхана Гаджизаде в связи с заявлением внешнеполитического ведомства в связи с очередной годовщиной беспорядков в Сумгайыте.

Заявление МИД Армении, сказал Гаджизаде «является попыткой прикрыть, начавшиеся с конца 1980-х годов насильственные действия Армении с целью реализации незаконных территориальных претензий к Азербайджану», сопровождавшихся оккупацией, депортацией и этническими чистками азербайджанцев.

Гаджизаде напомнил, что беспорядки на этнической почве в Сумгайыте были частью преднамеренных, спланированных и целенаправленных провокаций руководства СССР и Армении, идеологов армянского шовинизма и экстремистских организаций.

По данному факту Генеральной прокуратурой СССР было возбуждено уголовное дело, были установлены исполнители и лица, причастные к беспорядкам, а также 32 жертвы произошедшего.

«Тот факт, что среди жертв инцидента было 6 азербайджанцев свидетельствует о том, что эти беспорядки не были организованы азербайджанским населением», - отметил Гаджизаде.

Одним из активных участников  беспорядков стал этнический армянин Эдуард Григорян, убивший 6 лиц армянской национальности.

При этом советский суд приговорил его всего к 12 годам лишения свободы, а после распада СССР он был переведен в Армению для отбывания наказания, и там освобожден.

По итогам судебного процесса, связанного с сумгайытскими событиями 27-29 февраля 1988 года, 92 человека были приговорены к тюремным срокам, а  один человек  - смертной казни.

В то же время, в связи с насильственным изгнанием из Армении  почти 300 тысяч человек и гибели 200 азербайджанцев в этой республике никто не был наказан.

Также в Армении никого не привлекли к ответственности за военные преступления, в том числе массовые убийства азербайджанцев в Ходжалы во время оккупации азербайджанских территорий, подчеркнул официальный представитель МИД Азербайджана.

Написать отзыв

Политика

Qərb Ermənistanı müharibəyə hazırlayır? – Nahid Cəfərov Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей