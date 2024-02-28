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(3 часа назад)
США решительно осуждают эскалацию репрессий в России

США решительно осуждают эскалацию репрессий в России

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

США решительно осуждают эскалацию репрессий в России

США решительно осуждают эскалацию репрессий оппозиционеров в России и призвают немедленно освободить более, чем 680 политических заключенных, передает корреспондент TURAN в Вашингтоне.

«Мы наблюдаем продолжающееся подавление инакомыслия со стороны российского правительства», — сказал на брифинге официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер, имея ввиду приговор Олегу Орлову, известному правозащитнику и сопредседателю организации «Мемориал», лауреата Нобелевской премии 2022 года.

Он также напомнил, что этот приговор пришелся на девятую годовщину убийства российского политика Бориса Немцова.

«Как и Алексей Навальный, Немцов был громким голосом реформ и ответственности, которого Путин преследовал. Бывший заместитель премьер-министра России, Немцов посвятил свою жизнь улучшению жизни своих сограждан, пока его не застрелили у стен Кремля", - сказал  представитель Госдепа.

Гражданская позиция Немцова вдохновляет других демократических политиков и правозащитников в России и за ее пределами. Владимир Кара-Мурза, протеже Немцова и мужественный лидер томится в тюрьме за пропаганду свободного будущего России.

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