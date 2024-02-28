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(3 часа назад)
США не будут отправлять войска в Украину -  Госдепартамент

США не будут отправлять войска в Украину -  Госдепартамент

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

США не будут отправлять войска в Украину -  Госдепартамент

Соединенные Штаты во вторник исключили отправку своих войск в Украину в ответ на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Западные может послать войска в Украину.

"Президент Байден ясно дал понять, еще два года назад, что он не будет отправлять американских солдат воевать в Украину", - заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопрос TURAN.

Макрон заявил о возможности отправки войск на встрече с  представителями 27 стран ЕС  в Париже в понедельник.  Однако, многие европейские лидеры, в том числе представители Великобритании, Италии, Испании, Польши, Чехии, Венгрии и других дистанцировались от этой идеи.

Что касается США, то по словам Миллера, оказание военной помощи Киеву, одобренное Конгрессом, есть  "путь к победе". О невозможности отправки войск в Украину заявил также и генеральный секретарь НАТО Столтенберг.

Глубокие разногласия между администрацией Байдена и лидерами республиканцев по поводу Украины и безопасности границ вновь были подтверждены в ходе вчерашней встречи Байдена с четырьмя лидерами Конгресса.

Согласно протоколу встречи, Байден «обсудил, как Украина потеряла позиции на поле боя в последние недели и вынуждена нормировать боеприпасы и припасы из-за бездействия Конгресса». Он «подчеркнул важность принятия  документа, утвержденного ранее Сенатом.

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