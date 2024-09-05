Армяне обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджаре – Минобороны

Соединенные Штаты в четверг объявили о новых санкциях в отношении двух судов и двух организаций, связанных с российским проектом Arctic LNG 2, чтобы заблокировать экспорт российского сжиженного газа из Арктики, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.