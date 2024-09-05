Армяне обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджаре – Минобороны
Армяне обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджаре – Минобороны
5 сентября в 09:55 ВС Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зивель Кяльбаджарского района. ВС Азербайджана приняты адекватные ответные меры.
В свою очередь, Минобороны Армении опровергает сообщения об обстрелах азербайджанских позиций 5 и 4 сентября (Нахчыванское направление).
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