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(55 минут назад)
Армяне обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджаре – Минобороны

Армяне обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджаре – Минобороны

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Армяне обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджаре – Минобороны

5 сентября в 09:55  ВС Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии  в направлении населенного пункта Зивель Кяльбаджарского района. ВС Азербайджана приняты адекватные ответные меры.

В свою очередь, Минобороны Армении опровергает сообщения об обстрелах азербайджанских позиций 5 и 4 сентября (Нахчыванское направление).

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