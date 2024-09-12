Армяне обстреляли азербайджанские позиции в НАР – минобороны

12 сентября с 00:15 до 01:05 подразделения вооруженных сил Армении несколько раз обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Юхары Бузгов Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики. Азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры в указанном направлении, говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства Азербайджана

В свою очередь, военное ведомство Армении распространило сообщение, в котором утверждает, что указанное сообщение минобороны Азербайджана не соответствует действительности.