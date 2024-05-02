Армянская сторона проводит разминирование близ села Хейримли, несмотря на  протесты местного населения

Полиция блокировала село Киранц и не допускает туда протестующих из различных районов Армении, которые пытаются сорвать процесс возвращения территорий Азербайджану. В настоящее время задержано несколько десятков протестующих, которые мешали саперам вести разминирование.

«Министерство обороны Армении проводит разминирование на участке государственной границы Армения-Азербайджан в селе Киранц Тавушской области и в селе Хейремли Казахского района Республики Азербайджан с целью восстановить данный участок госграницы на основе геодезических измерений экспертных групп Армении и Азербайджана», - говорится в заявлении.

Напомним, что 5 апреля Баку и Ереван договорились о возврате Азербайджану четырех сел Газахского района, захваченных армянами в начале 90-х годов. Это решение вызвало протесты в Армении, а жители близлежащих сел начали акцию протеста.