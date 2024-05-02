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  • Армянская сторона проводит разминирование близ села Хейримли, несмотря на  протесты местного населения
Армянская сторона проводит разминирование близ села Хейримли, несмотря на  протесты местного населения

Армянская сторона проводит разминирование близ села Хейримли, несмотря на  протесты местного населения

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Армянская сторона проводит разминирование близ села Хейримли, несмотря на  протесты местного населения

Полиция блокировала село Киранц и не допускает туда протестующих из различных районов Армении, которые пытаются сорвать процесс возвращения территорий Азербайджану. В настоящее время задержано несколько десятков протестующих, которые мешали саперам вести разминирование.

«Министерство обороны Армении проводит разминирование на участке государственной границы Армения-Азербайджан в селе Киранц Тавушской области и в селе Хейремли Казахского района Республики Азербайджан с целью восстановить данный участок госграницы на основе геодезических измерений экспертных групп Армении и Азербайджана», - говорится в заявлении.

Напомним, что 5 апреля Баку и Ереван договорились о возврате Азербайджану четырех сел Газахского района, захваченных армянами в начале 90-х годов. Это решение вызвало протесты в Армении, а жители близлежащих сел начали акцию протеста.

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