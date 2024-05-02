Армянская сторона проводит разминирование близ села Хейримли, несмотря на протесты местного населения
Армянская сторона проводит разминирование близ села Хейримли, несмотря на протесты местного населения
Полиция блокировала село Киранц и не допускает туда протестующих из различных районов Армении, которые пытаются сорвать процесс возвращения территорий Азербайджану. В настоящее время задержано несколько десятков протестующих, которые мешали саперам вести разминирование.
«Министерство обороны Армении проводит разминирование на участке государственной границы Армения-Азербайджан в селе Киранц Тавушской области и в селе Хейремли Казахского района Республики Азербайджан с целью восстановить данный участок госграницы на основе геодезических измерений экспертных групп Армении и Азербайджана», - говорится в заявлении.
Напомним, что 5 апреля Баку и Ереван договорились о возврате Азербайджану четырех сел Газахского района, захваченных армянами в начале 90-х годов. Это решение вызвало протесты в Армении, а жители близлежащих сел начали акцию протеста.
Политика
-
- 2 май 2024, 17:49
У содержащегося под арестом руководителя интернет-тв Kanal-13 Азиза Оруджева ухудшилось состояния здоровья, сообщил Turan его адвокат Бахруз Байрамов.
-
- 2 май 2024, 17:33
Бывший глава Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангир Гаджиев 1 мая объявил в колонии номер 13 голодовку в знак протеста против отсутствия эффективной медицинской помощи и условий содержания. Об этом Turan сообщил его адвокат Гаджиев Фахраддин Мехтиев, который встретился со своим подзащитным 2 мая.
-
Парламентские выборы в Азербайджане должны состояться в ноябре, но их сроки могут быть передвинуты на более ранний срок. Об этом заявил в четверг глава ЦИК Мазахир Панахов на заседании данной структуры.
-
- 2 май 2024, 16:26
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выплате единовременного пособия ветеранам Второй мировой войны.
Написать отзыв